حكايات في الجول – صاحب هدف "رابونا".. وقع للزمالك وبدأ في شباب الإسماعيلي

سجل تهامي سعيد لاعب المجد السكندري هدفا رائعا خلال إحدى الدورات الرمضانية.

وانتشر الهدف بطريقة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أحرز الهدف بطريقة "رابونا".

وحكى تهامي سعيد لـ FilGoal.com بداية مسيرته الكروية حتى تسجيله الهدف الرائع.

وكل ما يلي على لسان تهامي سعيد:

لعبت في قطاع ناشئين الإسماعيلي لمدة موسم ونصف، فريق 2004 جيل محمد خطاري وإياد العسقلاني.

وقعت عقدا مع الزمالك، لكن لم يتم استكمال قيدي بسبب إلغاء فريق 2004، ولذلك انضممت للبنك الأهلي لمدة 3 مواسم.

مع إلغاء مرحلة مواليد 2003-2004 انتقلت إلى الفريق الأول في المجد السكندري في دوري قسم الثاني ب.

شاركت في أكثرية المباريات في مركز الجناح.

حكاية الهدف

سجلت هدفا رائعة في دورة المحمدية في منيا القمح، هذه الطريقة أقوم بفعلها كثيرا عندما تكون الكرة على القدم اليسرى.

أراوغ وأخدع المدافع بعكس قدمي، لكن حظي الجيد بأنها تم تصويرها، لقد فعلتها كثيرا من قبل في الملاعب الخماسية.

سعيد لردود الأفعال على الهدف في مواقع التواصل الاجتماعي.

مثلي الأعلى مصطفى فتحي ورياض محرز.

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