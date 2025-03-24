التشكيل – أبو الخير وبامبو على مقاعد بدلاء المصري.. وأبو جبل حارسا للبنك الأهلي

الإثنين، 24 مارس 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

كريم بامبو - المصري - الاتحاد

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك الأهلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه المصري.

ويلاقي البنك الأهلي خصمه المصري بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وللمباراة الثانية على التوالي يلعب محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي بعد عودته من إصابة في الرباط الإصابي.

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ويلعب طارق مصطفى بثنائي هجومي أحمد ياسر ريان ومصطفى عبد الرحيم.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سيد عبد الله - محمد بسيوني – محمود الجزار – أمير أحمد – محمد عبد الغني

خط الوسط: سيرجي أكا – محمد إبراهيم – أحمد سعيد

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مصطفى عبد الرحيم

وعلى دكة البدلاء كل من:

أحمد عفيفي – ألفا بوبكر كيتا – محمد فتحي – أحمد ربيع – خالد عبد الشافي – أحمد مدبولي – مصطفى طارق – محمد عبد اللطيف – حسن أحمد حسن

بينما أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني لـ المصري تشكيل فريقه.

ويتواجد كريم بامبو ومصطفى أبو الخير على مقاعد البدلاء بعد العودة من الإصابة.

وأتى التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – حسن علي

خط الوسط: يوسف الجوهري - محمد مخلوف

أمامهما: حسين فيصل – أحمد علي عامر

خط الهجوم: جون إيبوكا – بابي بادجي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود حمدي – عمرو سعداوي – كريم بامبو – خالد الغندور – فخر الدين بن يوسف – عبد الرحيم دغموم – حمادة هلال – ليستويل – مصطفى أبو الخير

ويتصدر البنك الأهلي ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بالتساوي مع غزل المحلة، بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

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