تشكيل طلائع الجيش - جودوين شيكا يقود الهجوم في مواجهة الأهلي

أعلن عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويلتقي طلائع الجيش مع الأهلي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

ويقود جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش بجانب يسري وحيد وأحمد سمير.

وجاء تشكيل طلائع الجيش بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا - عمرو طارق - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: حميد ماو - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: أحمد سمير - جودوين شيكا - يسري وحيد.

وكان طلائع الجيش قد تعادل في المباراة الأولى مع فاركو، بينما خسر الأهلي من إنبي بهدف دون رد.