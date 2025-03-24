تشكيل الأهلي - معلول أساسي للمرة الأولى أمام طلائع الجيش

الإثنين، 24 مارس 2025 - 20:29

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي

أعلن سامر عبد الرحمن مدرب الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر.

ويشارك علي معلول بصفة أساسية لأول مرة منذ إصابته في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 أمام الترجي.

وكان معلول قد شارك بديلا أمام إنبي في المباراة الماضية.

أخبار متعلقة:
بعد 306.. معلول يعود للمشاركة في المباريات بقميص الأهلي قائمة الأهلي - عودة الثنائي المصاب.. وظهور معلول لأول مرة أمام إنبي "متقبل أي قرار ضدي".. مصطفى شلبي يعتذر عن رد فعله خلال مواجهة مودرن الأهلي يوضح موقف أفشة ومعلول وياسر وعطية الله من الإصابة

وتقام المباراة في الجولة الثانية من كأس عاصمة 2024-25 ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وكان طلائع الجيش قد تعادل مع فاركو في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

بينما خسر الأهلي من إنبي بهدف دون رد.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني بالتساوي مع فاركو برصيد نقطة لكل فريق.

فيما يتذيل الأهلي الترتيب بدون رصيد بعد الهزيمة أمام الفريق البترولي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يوسف جمال - ياسر إبراهيم - فارس الشافعي - علي معلول

خط الوسط: آدم سمير - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي

خط الهجوم: محمود لبيب - سمير محمد

ويستضيف ملعب الكلية الحربية أحداث اللقاء الذي سيبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة من أجل الوصول لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف نهائي المسابقة بنظام الذهاب والإياب.

فيما سيقام النهائي يوم 14 يونيو المقبل ولم يتحدد الملعب المستضيف له بعد.

الأهلي كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
كما كشف في الجول - الأهلي يتقدم بتظلم للجنة الاستئناف ضد قرار رابطة الأندية حول مباراة القمة ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أهم من هدف أفشة في نهائي القرن خبر في الجول – الأهلي يتقدم بتظلم ضد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خماسي الفريق الأول المشارك ضد طلائع الجيش الزمالك والأهلي يشكوان مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام "تابلت" ودخول يشبه NBA.. تحديثات فيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية 2025 خبر في الجول - الأهلي يواجه طلائع الجيش في كأس العاصمة بفريق الشباب كأس العاصمة – الحرس يتأهل لربع النهائي أمام الاتحاد.. وتعادل مثير بين الإسماعيلي وبيراميدز
أخر الأخبار
إصابة الحكم المساعد في مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. وتبديل ثلاثي 36 دقيقة | الكرة المصرية
بيدري: أفضل الفوز بالثلاثية على الكرة الذهبية.. وأشعر بالإرهاق حال عدم اللعب 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل تونس - الجزيري وساسي على مقاعد البدلاء ضد مالاوي ساعة | الكرة الإفريقية
بث مباشر دوري سلة - الأهلي (50)-(49) الزمالك.. فارق نقطة واحدة ساعة | كرة سلة
موندو ديبورتيفو: عودة إنييجو مارتينيز لتدريبات برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس عاصمة مصر - الأهلي (1)-(3) طلائع الجيش.. جووول ثالث 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس عاصمة مصر - البنك الأهلي (1)-(1) المصري.. هدف ولكن 2 ساعة | الكرة المصرية
كما كشف في الجول - الأهلي يتقدم بتظلم للجنة الاستئناف ضد قرار رابطة الأندية حول مباراة القمة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار