تشكيل الأهلي - معلول أساسي للمرة الأولى أمام طلائع الجيش

أعلن سامر عبد الرحمن مدرب الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر.

ويشارك علي معلول بصفة أساسية لأول مرة منذ إصابته في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 أمام الترجي.

وكان معلول قد شارك بديلا أمام إنبي في المباراة الماضية.

وتقام المباراة في الجولة الثانية من كأس عاصمة 2024-25 ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وكان طلائع الجيش قد تعادل مع فاركو في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

بينما خسر الأهلي من إنبي بهدف دون رد.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني بالتساوي مع فاركو برصيد نقطة لكل فريق.

فيما يتذيل الأهلي الترتيب بدون رصيد بعد الهزيمة أمام الفريق البترولي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يوسف جمال - ياسر إبراهيم - فارس الشافعي - علي معلول

خط الوسط: آدم سمير - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي

خط الهجوم: محمود لبيب - سمير محمد

ويستضيف ملعب الكلية الحربية أحداث اللقاء الذي سيبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة من أجل الوصول لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف نهائي المسابقة بنظام الذهاب والإياب.

فيما سيقام النهائي يوم 14 يونيو المقبل ولم يتحدد الملعب المستضيف له بعد.