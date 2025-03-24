أنشيلوتي أفضل مدرب إيطالي

فاز كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة أفضل مدرب إيطالي والمقدمة من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وتنافس أنشيلوتي على الجائزة مع جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لـ أتالانتا الإيطالي.

وحصد أنشيلوتي على الجائزة عن عام 2024 الماضي الذي حققه في الكثير من الإنجازات مع ريال مدريد الإسباني.

وتعد الجائزة هي الثالثة لأنشيلوتي كأفضل مدرب عن العام الماضي بعد فوزه بجائزة ذا بيست والكرة الذهبية.

وفي الموسم الماضي فاز ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكذلك السوبر الأوروبي مطلع الموسم الجاري.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تخطي أتليتكو مدريد في ثمن النهائي.