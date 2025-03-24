أنشيلوتي أفضل مدرب إيطالي
الإثنين، 24 مارس 2025 - 19:49
كتب : FilGoal
فاز كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة أفضل مدرب إيطالي والمقدمة من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وتنافس أنشيلوتي على الجائزة مع جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لـ أتالانتا الإيطالي.
وحصد أنشيلوتي على الجائزة عن عام 2024 الماضي الذي حققه في الكثير من الإنجازات مع ريال مدريد الإسباني.
وتعد الجائزة هي الثالثة لأنشيلوتي كأفضل مدرب عن العام الماضي بعد فوزه بجائزة ذا بيست والكرة الذهبية.
وفي الموسم الماضي فاز ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكذلك السوبر الأوروبي مطلع الموسم الجاري.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تخطي أتليتكو مدريد في ثمن النهائي.
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: عودة إنييجو مارتينيز لتدريبات برشلونة تقرير: جوناثان تاه ينتظر برشلونة رغم العروض سبورت: وافق فليك.. برشلونة يحسم قراره بشأن صفقة الصيف الأولى مودريتش: مبابي من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم.. وهذه نصيحتي له للتتويج بالكرة الذهبية ماركا: تم عرض فان دايك على ريال مدريد.. وموقف النادي آس: رافينيا وأراوخو سيتواجدان في قائمة برشلونة ضد أوساسونا مودريتش يكشف موقفه من التجديد لـ ريال مدريد خبر سار لتير شتيجن.. وآخر سيئ