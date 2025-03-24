منتخب مصر بالطاقم الأساسي أمام سيراليون

الإثنين، 24 مارس 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وسيراليون عن ارتداء منتخب مصر طاقمه الأساسي.

ويلعب منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرتدي منتخب مصر الطاقم ذو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء.

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بينما يرتدي منتخب سيراليون الطاقم الأزرق بالكامل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن كل من سيراليون وبوركينا فاسو.

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