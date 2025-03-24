ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أهم من هدف أفشة في نهائي القرن

الإثنين، 24 مارس 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - السوبر الإفريقي

يرى ناصر منسي مهاجم الزمالك أن هدفه في السوبر الإفريقي ضد الأهلي، أهم من هدف محمد مجدي "أفشة" في الزمالك خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

ناصر منسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال ناصر منسي عبر برنامج رامز إيلون مصر عبر قناة إم بي سي مصر: "لم أقصد الإساءة لجماهير الأهلي بإشارتي لهم في السوبر الإفريق وأعتذر لهم".

وبسؤاله إذا طلب زيزو 100 مليون جنيه للتجديد فما هو الرقم الذي سوف تطلبه قال: "زيزو أفضل لاعب في مصر وأنا أطلب 50 مليون".

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وأكمل "هدفي في الأهلي في السوبر الإفريقي أهم من هدف أفشة في الزمالك في نهائي القرن".

وأتم تصريحاته "أنا أفضل مهاجم في مصر وأنا هداف الدوري المصري".

ناصر منسي الزمالك الدوري المصري
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