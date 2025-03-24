ذو الأصول المصرية.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد تعاقد لاعبه الشاب ريان أبو الناي

الإثنين، 24 مارس 2025 - 17:26

كتب : FilGoal

ريان أبو الناي لاعب باريس سان جيرمان للشباب

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد تعاقد لاعبه الشاب ريان أبو النادي ليستمر مع الفريق حتى عام 2027.

ويبلغ ريان أبو الناي مع العمر 17 عاما ويلعب في مركزي خط الوسط والجناح.

وينحدر ريان أبو الناي من أصول عربية مصرية، حيث أن والده مصري الجنسية وأمه من الجزائر.

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ويشارك ريان أبو الناي مع فريق تحت 19 سنة في باريس سان جيرمان.

وفي الموسم الحالي لعب 26 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ريان أبو الناي باريس سان جيرمان
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