ذو الأصول المصرية.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد تعاقد لاعبه الشاب ريان أبو الناي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد تعاقد لاعبه الشاب ريان أبو النادي ليستمر مع الفريق حتى عام 2027.

ويبلغ ريان أبو الناي مع العمر 17 عاما ويلعب في مركزي خط الوسط والجناح.

وينحدر ريان أبو الناي من أصول عربية مصرية، حيث أن والده مصري الجنسية وأمه من الجزائر.

ويشارك ريان أبو الناي مع فريق تحت 19 سنة في باريس سان جيرمان.

وفي الموسم الحالي لعب 26 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.