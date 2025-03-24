روماريو: الحمد لله أن البرازيل ستواجه الأرجنتين بدون ميسي

الإثنين، 24 مارس 2025 - 17:04

كتب : FilGoal

روماريو نجم منتخب البرازيل السابق

أبدى روماريو أسطورة البرازيل السابق ارتياحه لغياب ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتين في المباراة التي تجمعهما بتصفيات كأس العالم.

وقال روماريو عبر البودكاست الخاص به: "سنلعب ضد الأرجنتين منافسنا الأكبر، والحمد لله الآن هم بدون ميسي".

وأضاف "البرازيل لا تعيش لحظة عظيمة في الوقت الحالي لكن الفريق قادر على الفوز على الأرجنتين".

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وأتم تصريحاته "يجب أن نلحق بهم الضرر ونفوز عليهم".

ويلعب منتخب البرازيل ضد الأرجنتين مساء الأربعاء المقبل في الجولة 14 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المباراة على ملعب المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس أريس.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منتخب الأرجنتين المتصدر.

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