روماريو: الحمد لله أن البرازيل ستواجه الأرجنتين بدون ميسي

أبدى روماريو أسطورة البرازيل السابق ارتياحه لغياب ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتين في المباراة التي تجمعهما بتصفيات كأس العالم.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين البرازيل

وقال روماريو عبر البودكاست الخاص به: "سنلعب ضد الأرجنتين منافسنا الأكبر، والحمد لله الآن هم بدون ميسي".

وأضاف "البرازيل لا تعيش لحظة عظيمة في الوقت الحالي لكن الفريق قادر على الفوز على الأرجنتين".

وأتم تصريحاته "يجب أن نلحق بهم الضرر ونفوز عليهم".

ويلعب منتخب البرازيل ضد الأرجنتين مساء الأربعاء المقبل في الجولة 14 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المباراة على ملعب المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس أريس.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منتخب الأرجنتين المتصدر.