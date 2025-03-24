رافينيا: سنهزم الأرجنتين وسأسجل ضدهم.. فليذهبوا إلى الجحيم

الإثنين، 24 مارس 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - رافينيا

شدد رافينيا نجم منتخب البرازيل وبرشلونة على أن فريق بلاده يسعى للفوز على الأرجنتين لتحسين وضعه في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال رافينيا عبر بودكاست مع روماريو أسطورة البرازيل السابق: "سنهزم الأرجنتين بلا شك داخل الملعب وخارجه إذا اضطررنا لذلك".

وأضاف "سأسجل ضدهم.. فليذهبوا إلى الجحيم".

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وعن الكرة الذهبية قال: "من الطبيعي أن يخطر في بالي فكرة الفوز بالكرة الذهبية وإذا قلت غير ذلك سأكون كاذبا، لكني أحاول أن أضع ذلك جانبا وأركز على أهدافي الشخصية في مسيرتي سواء تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة أو الفوز بالألقاب".

وأكمل "إذا حققت جميع الأهداف التي دونتها في دفتر ملاحظاتي بنهاية الموسم فإن احتمالات الفوز بجائزة فردية ستكون عالية جدا".

وأتم تصريحاته "لكنني لا أحب التركيز على الكرة الذهبية أو أي جائزة فردية لأن التفكير فيها يجعلك مشتتا".

ويلعب منتخب البرازيل ضد الأرجنتين مساء الأربعاء المقبل في الجولة 14 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المباراة على ملعب المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس أريس.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منتخب الأرجنتين المتصدر.

البرازيل الأرجنتين رافينيا
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