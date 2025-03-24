رينار: سنواجه أفضل منتخب في آسيا.. ونؤمن بحظوظ السعودية في التأهل

الإثنين، 24 مارس 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية

يؤمن إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية بحظوظ فريقه في التأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم.

وانتصر منتخب السعودية على الصين بهدف دون رد في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي: "تنتظرنا مباراة قوية غدا، ونعلم أننا سنواجه أفضل منتخب في آسيا لكننا مستعدون للمنافسة".

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: ميتوما يقترب من الغياب عن مواجهة السعودية لسوء حالته الصحية تصفيات آسيا للمونديال - فرصة السعودية الحاسمة.. ونقطة تكفي منتخب للحاق بـ اليابان ذا صن: مانشستر يونايتد مستعد للموافقة على رحيل أونانا إلى الدوري السعودي تقرير: بثلاثة أضعاف راتبه.. الاتفاق السعودي يستهدف ضم مدافع نهضة بركان

وأضاف "اختلاف أداء المنتخب في التصفيات عن كأس الخليج يأتي بسبب اختلاف بعض عناصر القائمة".

وتابع "نؤمن بحظوظنا في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية بغض النظر عن صعوبة المشوار".

واختتم رينار تصريحاته بالإجابة عن سؤال حلم اليابان في تحقيق كأس العالم قائلا: "هم منتخب جيد ومن الطبيعي ارتفاع طموحهم لأن لديهم قائمة رائعة".

ويحل منتخب السعودية ضيفا على اليابان غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان منتخب اليابان أول الحاسمين لتأهله من التصفيات بعد وصوله للنقطة 19 في المجموعة.

ويتنافس منتخب السعودية صاحب الـ 9 نقاط على بطاقة التأهل الثانية مع أستراليا صاحبة الـ 10 نقاط وقبل 3 جولات من النهاية.

وخرج كادش من معسكر منتخب السعودية بعدما تعرض للإصابة في جبهة الرأس وحاجته لتقطيبها في المستشفى بعدما تعرض للإصابة خلال لقاء الصين.

بينما خرح كنو من المعسكر لعدم جاهزيته الفنية للقاء اليابان المرتقب.

وانتصر منتخب السعودية على الصين بهدف دون رد في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

منتخب السعودية السعودية رينار
نرشح لكم
الشرق الأوسط: ميتوما يقترب من الغياب عن مواجهة السعودية لسوء حالته الصحية ذا صن: مانشستر يونايتد مستعد للموافقة على رحيل أونانا إلى الدوري السعودي تقرير: بثلاثة أضعاف راتبه.. الاتفاق السعودي يستهدف ضم مدافع نهضة بركان شكوك حول مشاركة كانسيلو في الدربي أمام النصر الرياضية: النصر لن يشارك في كأس العالم للأندية بدلا من ليون الرياضية: مدافع النصر يطلب 72 مليون ريال مقابل التجديد الرياضية: فاتح تريم يرفض إقامة معسكر خاص لمواجهة اتحاد جدة في الكأس صحيفة اليوم: العدد يرتفع إلى 10.. غيابات بالجملة عن منتخب السعودية أمام اليابان
أخر الأخبار
أنشيلوتي أفضل مدرب إيطالي 10 دقيقة | الدوري الإسباني
منتخب مصر بالطاقم الأساسي أمام سيراليون 18 دقيقة | منتخب مصر
ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أهم من هدف أفشة في نهائي القرن 49 دقيقة | الدوري المصري
مباشر مجموعة مصر – غينيا بيساو (1)-(2) بوركينا فاسو.. جووول الثاني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ذو الأصول المصرية.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد تعاقد لاعبه الشاب ريان أبو الناي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يتقدم بتظلم ضد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة 2 ساعة | الدوري المصري
روماريو: الحمد لله أن البرازيل ستواجه الأرجنتين بدون ميسي 2 ساعة | أمريكا
أسطورة ليفربول: صلاح مرشح للكرة الذهبية لكن دوري الأبطال سيحدد الفائز بها 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار