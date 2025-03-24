رينار: سنواجه أفضل منتخب في آسيا.. ونؤمن بحظوظ السعودية في التأهل

يؤمن إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية بحظوظ فريقه في التأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم.

وانتصر منتخب السعودية على الصين بهدف دون رد في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي: "تنتظرنا مباراة قوية غدا، ونعلم أننا سنواجه أفضل منتخب في آسيا لكننا مستعدون للمنافسة".

وأضاف "اختلاف أداء المنتخب في التصفيات عن كأس الخليج يأتي بسبب اختلاف بعض عناصر القائمة".

وتابع "نؤمن بحظوظنا في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية بغض النظر عن صعوبة المشوار".

واختتم رينار تصريحاته بالإجابة عن سؤال حلم اليابان في تحقيق كأس العالم قائلا: "هم منتخب جيد ومن الطبيعي ارتفاع طموحهم لأن لديهم قائمة رائعة".

ويحل منتخب السعودية ضيفا على اليابان غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان منتخب اليابان أول الحاسمين لتأهله من التصفيات بعد وصوله للنقطة 19 في المجموعة.

ويتنافس منتخب السعودية صاحب الـ 9 نقاط على بطاقة التأهل الثانية مع أستراليا صاحبة الـ 10 نقاط وقبل 3 جولات من النهاية.

وخرج كادش من معسكر منتخب السعودية بعدما تعرض للإصابة في جبهة الرأس وحاجته لتقطيبها في المستشفى بعدما تعرض للإصابة خلال لقاء الصين.

بينما خرح كنو من المعسكر لعدم جاهزيته الفنية للقاء اليابان المرتقب.

وانتصر منتخب السعودية على الصين بهدف دون رد في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.