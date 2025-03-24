الزمالك والأهلي يشكوان مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

الإثنين، 24 مارس 2025 - 14:36

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك ضد الجونة

كشف المجلس الأعلي للإعلام عن تقدم الزمالك والأهلي بشكوتان ضد قناة صدى البلد، وبرنامج ملعب البلد الذي يقدمه ماركو مراد.

وأشار الأعلى للإعلام إلى أن شكوى الزمالك تقدم بها مجلس إدارة النادي خلال جلسة الاستماع التي عقدها المجلس للمسئول عن «صفحة الزمالك للكرة الطائرة».

وذكر بيان الأعلي للإعلام: "قال الزمالك في شكواه، إن مجلس إدارة النادي وجماهيره فوجئوا بتعمد البرنامج ومقدمه الإساءة لرئيس نادي الزمالك وجماهيره وبث الفتنة والتعصب ونشر أخبار كاذبة بالحلقة التي حملت عنوان (الأهلي هيفاوض حسين لبيب وميدو إمتى؟.. ماركو مراد وتعليق ناري عن صفقة زيزو والأهلي: الفلوس بتتكلم)، والمنشورة على الصفحة الرسمية لقناة صدى البلد الفضائية على اليوتيوب والمتداولة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأضاف البيان: "تضمنت الشكوى أن الحلقة حملت عبارات واضحة وصريحة بتعمد الإساءة من نادي الزمالك ورئيسه وجماهيره."

وأتم البيان: "رصدت الإدارة العامة للرصد بالمجلس، مناشدة الإعلامي إبراهيم المنيسي، عبر برنامجه الذي يقدمه على اليوتيوب، بالتحقيق مع ذات القناة والبرنامج، بسبب نفس الفقرة، معتبرًا أن ذلك هجومًا على النادي الأهلي، واحيلت الشكوتان إلى لجنة الشكاوى بالمجلس، لإعمال شئونها فيهما."

وكان الزمالك أعلن تقدمه بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد ماركو مراد مقدم برنامج ملعب البلد عبر قناة صدى البلد.

وطالب الزمالك في شكواه باتخاذ القرار المناسب تجاه ما وصفه بـ "التجاوزات التي لا تتناسب مع الأكواد الإعلامية المعمول بها من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تهدف إلى مناح صحي يساهم في الارتقاء بالإعلام الرياضي".

وبرر الزمالك في شكواه: "نظرا لما صدر من مقدم برنامج ملعب البلد خلال حلقة يوم السبت الماضي على شاشة القناة، بعدما تحدث بأسلوب تعمد من خلاله السخرية والتقليل من كيان نادي الزمالك ومسؤوليه."

وخسر الزمالك أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد الكلية الحربية بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

الفوز رفع رصيد بتروجت للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما توقف رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

الهزيمة كانت هي الأولى لجوزيه بيسيرو كمدرب للزمالك في جميع البطولات منذ تولي تدريب الفريق.

الزمالك صدى البلد ملعب البلد
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