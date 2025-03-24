الشرق الأوسط: ميتوما يقترب من الغياب عن مواجهة السعودية لسوء حالته الصحية

يعاني كاورو ميتوما لاعب برايتون ومنتخب اليابان من سوء حالته الصحية.

وتسبب ذلك في غياب اللاعب عن تدريبات منتخب اليابان الجماعية استعدادا لمواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط وفقا لمصادرها الخاصة أن ميتوما قد غاب عن التدريبات وتواجد في الفندق بسبب حالته الصحية السيئة.

ويحل منتخب السعودية ضيفا على اليابان غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان منتخب اليابان أول الحاسمين لتأهله من التصفيات بعد وصوله للنقطة 19 في المجموعة.

ويتنافس منتخب السعودية صاحب الـ 9 نقاط على بطاقة التأهل الثانية مع أستراليا صاحبة الـ 10 نقاط وقبل 3 جولات من النهاية.

وكان منتخب اليابان قد أعلن استبعاد الثنائي هيديماسا موريتا وأياسي أويدا من المعسكر بسبب الإصابة.

ولعب ميتوما مع برايتون هذا الموسم 33 مباراة ونجح في المساهمة بـ 11 هدفا.

إذ نجح ميتوما في تسجيل ثمانية أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.