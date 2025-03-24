الكاس: نشارك في كأس الأمم للناشئين لحصد اللقب.. والمنافسة لن تكون سهلة

الإثنين، 24 مارس 2025 - 13:51

كتب : FilGoal

أحمد الكاس - منتخب مصر تحت 17

كشف أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة عن التحضيرات لكأس الأمم الإفريقي للناشئين، وهدف المنتخب من البطولة.

ويسافر منتخب الناشئين إلى المغرب لخوض كأس الأمم في نسختها العشرين المقرر إقامتها خلال الفترة من 29 مارس حتى 15 إبريل.

وأوضح الكاس في حوار مع الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "المنتخبات المصرية بمختلف أعمارها عندما تشارك في أي بطولة يكون هدفها الأول هو حصد اللقب".

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وأكمل "أعلم جيدا قوة المنافسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة، ولكننا درسنا كل منتخب بشكل جيد من أجل معرفة نقاط القوة والضعف والعمل على تحقيق الفوز في كل مباراة".

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب بوركينا فاسو وجنوب إفريقيا والكاميرون.

ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة جنوب إفريقيا يوم 31 مارس، ثم بوركينا فاسو يوم 3 إبريل، وأخيرًا الكاميرون يوم 6 إبريل.

ووجه الكاس رسالته للاعبين: "يجب أن تعملوا بكل جهد من أجل الحفاظ على مكانة مصر الإفريقية وأن تعبروا عن أنفسكم في هذه البطولة لأنها ستكون بوابة احتراف لكم في أكبر الأندية الأوروبية."

وسيعود منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم للناشئين بعد غياب 14 سنة، منذ النسخة الرابعة عشرة التي احتضنتها رواندا عام 2011.

وتعليقا على ذلك، رد الكاس: "الجيل الحالي يعلم جيدًا بأنه على موعد مع كتابة تاريخ جديد له يضاف إلى إنجازات الفراعنة والمنافسة لن تكون سهلة مع المنتخبات المشاركة على حصد اللقب والتأهل إلى كأس العالم".

وأكمل "عقدت أكثر من جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل التأكيد على أهمية هذه المرحلة وضرورة المنافسة بقوة وأن يكون العمل بجهد كبير من أجل تفادي أي أخطاء حدثت والتركيز بشكل قوي في منافسات البطولة."

وعن تطور مستوى الكرة في إفريقيا، قال الكاس: "في الحقيقة هي في تطور مستمر وهذا شيء يسعدني كثيرًا لأن هذا التطور يساهم بشكل عام في قوة المنافسة بجميع البطولات سواء فيما يخص الأندية أو المنتخبات".

وتأهل منتخب الناشئين بعدما تصدر تصفيات شمال أفريقيا (أوناف) التي أقيمت في ضيافة مدينة المحمدية المغربية خلال نوفمبر الماضي بمشاركة الرباعي المغرب وتونس والجزائر وليبيا.

وحقق منتخب الناشئين اللقب في نسخة وحيدة في النسخة السابعة في بوتسوانا عام 1997 تحت قيادة المدرب الراحل محمد علي.

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