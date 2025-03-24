كرة يد - برشلونة يضم سيف الدرع لمدة موسمين

أعلن نادي برشلونة ضم سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد لمدة موسمين.

وينضم الدرع إلى صفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل وحتى صيف 2027.

وتألق الدرع مع منتخب مصر في بطولة العالم 2025 التي انتهت مؤخرا.

وسيكون الدرع اللاعب المصري الثاني الذي يرتدي قميص فريق برشلونة لكرة اليد بعد علي زين.

وأشاد حساب نادي برشلونة بقدرات سيف الدرع الذي نجح في تسجيل 99 هدفا بالدوري الفرنسي بالإضافة إلى 57 هدفا في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

يذكر أن منتخب مصر أنهى بطولة العالم في المركز الخامس بعد خروجه بشكل درامي من ربع النهائي على يد فرنسا.

ورغم الخسارة حصل سيف الدرع لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.