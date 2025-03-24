تقرير: جوناثان تاه ينتظر برشلونة رغم العروض

الإثنين، 24 مارس 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

جوناثان تاه - باير ليفركوزن

لا تزال رغبة جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن هي تمثيل فريق برشلونة بداية من الموسم المقبل.

ويعتبر الألماني جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن أحد أبرز المرشحين للانضام إلى النادي الكتالوني الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد جوناثان تاه مع باير ليفركوزن بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي نادي.

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وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن انتظار جوناثان تاه موقف برشلونة النهائي رغم العروض الكبيرة التي تلقاها.

وأشار التقرير إلى استعداد تاه لانتظار حسم برشلونة لوضعه المالي ومسألة اللعب النظيف أولا قبل أن ينتقل في صفقة انتقال حر.

وتلقى جوناثان تاه عروضا بينها ثنائي الدوري الإنجليزي من ليفربول وتوتنام.

وخاض جوناثان تاه 40 مباراة مع باير ليفركوزن هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ونجح تاه رغم مركزه كمدافع في المساهمة بثلاثة أهداف إذ سجل هدفين وصنع هدفا وجميعهم في الدوري الألماني.

برشلونة باير ليفركوزن جوناثان تاه
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