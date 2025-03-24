تصفيات آسيا للمونديال - فرصة السعودية الحاسمة.. ونقطة تكفي منتخب للحاق بـ اليابان

حجز منتخبا اليابان ونيوزيلندا مقعدهما في كأس العالم 2026، إلى جانب الدول الثلاثة المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب نيوزيلندا تأهل بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب نيو كاليدونيا في نهائي التصفيات، ليضمن مقعده رسميا في البطولة عن اتحاد أوقيانوسيا بعد زيادة عدد المنتخبات في المونديال إلى 48.

منتخب اليابان ضمن التأهل عن المجموعة الثالثة من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا بعد تصدر مجموعته برصيد 19 نقطة مبتعدا عن أستراليا أقرب ملاحقيه بفارق 9 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

نظام التصفيات

وتتأهل 6 منتخبات من تلك المرحلة من التصفيات الآسيوية، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث.

وتخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع في مجموعة المرحلة الرابعة من التصفيات، فيما تودع الفرق صاحبي المركزين الخامس والسادس.

ويمكن لمنتخب أو اثنان من آسيا اللحاق باليابان غدا الثلاثاء مع انطلاق الجولة الثامنة من تصفيات المرحلة الثالثة.

نقطة تكفي

في المجموعة الأولى يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد 19 نقطة يليه أوزبكستان بـ 16 نقطة، ثم الإمارات وقطر ولكلا منهما 10 نقاط.

وأخيرا قيرغيزستان 3 نقاط، وكوريا الشمالية نقطتين.

ويلتقي في الجولة الثامنة المنتخب الإيراني أمام أوزبكستان في طهران، فيما يحل منتخب الإمارات ضيفا على كوريا الشمالية، وقطر ضيفا على قيرغيزستان.

وفي حالة فوز المنتخب الإيراني أو تعادله يتأهل مباشرة إلى كأس العالم كثاني مقعد من قارة آسيا دون النظر لنتيجتي الجولتين المقبلتين.

وقد يتأهل منتخب أوزبكستان إلى جانب إيران في حالتين

فوز أوزبكستان أمام إيران (بشرط تعادل الإمارات وقطر في مباراتهما)، ومن الممكن أن يتأهل منتخب أوزبكستان أيضا حال تعادله أمام إيران (بشرط خسارة الإمارات وقطر في مباراتهما).

"بقاء فارق النقطة" فرصة السعودية

تأهل عن المجموعة الثالثة منتخب اليابان بعد احتلاله الصدارة برصيد 29 نقطة، فيما تشهد المنافسة على المقعد الثاني منافسة شرسة بين أستراليا 10 نقاط، والسعودية 9 نقاط، ويليهما إندونيسيا والبحرين والصين ولكل منهم 6 نقاط.

المنتخب السعودي يحل ضيفا على اليابان ثم البحرين، قبل استضافة أستراليا في الجولة الأخيرة.

أما أستراليا تحل ضيفة على الصين، ثم تستضيف اليابان، قبل أن تواجه السعودية على ملعب الأخضر.

المنتخب السعودي يأمل في الحفاظ على فارق النقطة مع المنتخب الأسترالي قبل الجولة الأخيرة التي تجمعهما في السعودية لتكون مباراة فاصلة لتأهل الأخضر.

أما في حالة تعثر المنتخب السعودي أمام اليابان غدا الثلاثاء، فسيحتاج أن يسقط المنتخب الأسترالي أمام الصين أو اليابان من أجل عدم حسمه التأهل قبل حلوله ضيفا في السعودية في الجولة الأخيرة.

صراع ثنائي عربي مع كوريا الجنوبية

وتشهد المجموعة الثانية صراعا ثلاثيا بين كوريا الجنوبية و15 نقطة، والأردن والعراق ولكلا منهما 12 نقطة.

ويتبعهما سلطنة عمان 7 نقاط، والكويت 5 نقاط، وفلسطين 3 نقاط.

وتتواجه الـ3 منتخبات في الـ3 جولات الأخيرة

الجولة الثامنة: كوريا الجنوبية أمام الاردن .. فلسطين أمام العراق

الجولة التاسعة: العراق أمام كوريا الجنوبية.. عمان أمام الأردن

الجولة العاشرة: الأردن أمام العراق.. كوريا الجنوبية أمام الكويت