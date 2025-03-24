تقرير: بثلاثة أضعاف راتبه.. الاتفاق السعودي يستهدف ضم مدافع نهضة بركان

يستهدف نادي الاتفاق السعودي تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل بضم إيسوفو دايو مدافع نهضة بركان.

وينتهي تعاقد إيسوفو دايو مع نهضة بركان بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق.

وكشف موقع أفريكافوت وفقا لمصادره الخاصة أن الاتفاق السعودي يرغب في ضم إيسوفو دايو في صفقة انتقال حر مع نهاية الموسم الماضي.

وأشار التقرير إلى استهداف الاتفاق ضم المدافع الكونغولي براتب 1.2 مليون دولار وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف راتبه الحالي في نهضة بركان.

وكان فريق نهضة بركان قد توج بلقب الدوري المغربي هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويعتبر دايو ركيزة أساسية في صفوف نهضة بركان إذ خاض 302 مباراة ويعتبر صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي.

وبالرغم من مركزه كمدافع نجح دايو في تسجيل 45 هدفا مع فريق نهضة بركان بسبب تميزه في ضربات الرأس.

ويبلغ دايو من العمر 33 عاما وكان قد انضم إلى صفوف نهضة بركان في صيف 2015 قادما من فيتا كلوب الكونغولي.

وخاض دايو 27 مباراة هذا الموسم مع نهضة بركان في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 4 آخرين.