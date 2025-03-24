وود ورفاقه إلى المونديال.. نيوزيلندا ثاني المتأهلين لـ كأس العالم 2026

تأهل منتخب نيوزيلندا رسميا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على حساب كاليدونيا الجديدة بنتيجة 3-0 في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين في نهائي سلسلة تصفيات اتحاد أوقيانوسيا.

وبات منتخب نيوزيلندا ثاني المتأهلين للمونديال بعد منتخب اليابان الذي ضمن التأهل عن مجموعته في قارة آسيا.

ويقام مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتأهل منتخب نيوزلندا إلى كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي إسبانيا 1982، وجنوب إفريقيا 2010.

ويملك منتخب كاليدونيا الجديدة فرصة للتأهل إلى كأس العالم من خلال ملحق تصفيات كأس العالم.

ويضم الملحق 6 فرق بواقع منتخبان من كونكاكاف، ومنتخب من كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى كاليدونيا الجديدة ممثل أوقيانوسيا.

وتعرض قائد نيوزيلندا كريس وود مهاجم نوتنينجهام فورست لإصابة في الدقيقة 53 ليتم تبديله بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي دون أهداف.

وكان وود صاحب الـ18 هدفا في الدوري الإنجليزي، سجل ثلاثة أهداف برأسه (هاتريك) في فوز نيوزيلندا أمام فيجي 7-0 في نصف النهائي يوم الجمعة الماضي.

ولكن نجح لاعبو نيوزلندا في تسجيل ثلاثية في النصف ساعة الأخيرة.

في الدقيقة 62، افتتح مايكل بوكسال قلب الدفاع البالغ من العمر 36 عامًا من الأهداف، حيث سجل هدفه الأول في 55 مباراة دولية.

وأضاف كوستا بارباروسيس، الذي حل محل وود، الهدف الثاني في الدقيقة 66، بينما سجل إيليا جوست الهدف الثالث في الدقيقة 80 ليضمن لنيوزيلندا مكانها في كأس العالم.

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أوقيانوسيا هي أصغر اتحادات الفيفا الستة، وتتكون من 11 دولة معظمها جزر صغيرة جنوب المحيط الهادئ.

بعد انضمام أستراليا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أوقيانوسيا عقب كأس العالم 2006، أصبحت نيوزيلندا، المصنفة رقم 89، وعدد سكانها 5.2 مليون نسمة، أكبر دولة وأعلى تصنيفًا في الاتحاد.

أما كاليدونيا الجديدة، التي يبلغ عدد سكانها 280 ألف نسمة، فتحتل المرتبة 152.

ومنح بطل سلسلة تصفيات أوقيانوسيا لأول مرة مقعدا مباشرًا لكأس العالم، دون الحاجة إلى خوض مباراة فاصلة مع ممثل أحد القارات الأخرى، وذلك بعد زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48.