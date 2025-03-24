بقيادة أجيري.. خيمينيز يقود المكسيك للتتويج بلقب دوري أمم كونكاكاف لأول مرة

قاد راؤول خيمينيز منتخب المكسيك للتتويج بلقب دوري أمم كونكاكاف للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب منتخب المكسيك على بنما في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل راؤول خيمينيز هدفي المكسيك في الدقيقتين الثامنة والـ 92، وكان الأخير من ركلة جزاء.

Raúl Jiménez comes up clutch from the PK spot 🇲🇽 Mexico are crowned Concacaf Nations League champions for the first time in their history 🏆 pic.twitter.com/JeyzxZ9c4g — Golazo America (@GolazoAmerica) March 24, 2025

بينما أحرز كاراسكيلا هدف بنما الوحيد في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول.

ويقود منتخب المكسيك، خافيير أجيري المدير الفني.

وتعتبر تلك هي النسخة الرابعة من البطولة التي انطلقت لأول مرة في موسم 2019 -2020.

وتوج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاث نسخ السابقة.

ووصل منتخب المكسيك إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه وكان قد خسر في المرتين السابقتين.