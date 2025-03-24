بقيادة أجيري.. خيمينيز يقود المكسيك للتتويج بلقب دوري أمم كونكاكاف لأول مرة

الإثنين، 24 مارس 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

المكسيك ضد بنما

قاد راؤول خيمينيز منتخب المكسيك للتتويج بلقب دوري أمم كونكاكاف للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب منتخب المكسيك على بنما في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل راؤول خيمينيز هدفي المكسيك في الدقيقتين الثامنة والـ 92، وكان الأخير من ركلة جزاء.

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بينما أحرز كاراسكيلا هدف بنما الوحيد في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول.

ويقود منتخب المكسيك، خافيير أجيري المدير الفني.

وتعتبر تلك هي النسخة الرابعة من البطولة التي انطلقت لأول مرة في موسم 2019 -2020.

وتوج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاث نسخ السابقة.

ووصل منتخب المكسيك إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه وكان قد خسر في المرتين السابقتين.

دوري أمم كونكاكاف المكسيك بنما
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