محمود ناجي حكما لمواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

الإثنين، 24 مارس 2025 - 10:39

كتب : FilGoal

محمود ناجي - الأهلي - المقاولون العرب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الإثنين من مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويشهد اليوم الإثنين ثلاث مواجهات في الجولة الثالثة من منافسات كأس عاصمة مصر.

ويدير محمود ناجي مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش.

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وجاء طاقم التحكيم بالكامل كالآتي:

حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد: كريم مهنا

حكم مساعد: طارق مصطفى

حكم رابع: مبروك نبيل

حكم فيديو: محمد الشناوي

حكم فيديو مساعد: مصطفى عطية

بينما يدير السيد منير مواجهة البنك الأهلي ضد المصري، أما وائل فرحان فيدير مباراة إنبي أمام فاركو.

وأدار محمود ناجي مباراتين للأهلي هذا الموسم في مسابقة الدوري فاز خلالهم الأحمر أمام كل من زد وحرس الحدود.

وبشكل عام أدار ناجي 10 مباريات للأهلي فاز فيهم في 7 مباريات وتعادل مرة وخسر مرتين.

بينما سبق له إدارة 11 مباراة لطلائع الجيش انتهت بفوز الفريق العسكري 4 مرات و5 تعادلات وخسارتين.

كأس الرابطة كأس عاصمة مصر الأهلي طلائع الجيش
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