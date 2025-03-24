دي لا فوينتي: لا أحد يحب الفوز بلا معاناة.. وهذه حالة يامال الآن

الإثنين، 24 مارس 2025 - 01:58

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

أبدى لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا رضاه عن فوز فريقه على هولندا بركلات الترجيح في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "لا أفهم الرياضة بدون معاناة. لا يوجد رياضي يحب الفوز بسهولة".

وأضاف "استمتعنا بمباراة كان يمكن خوضها في النهائي. رأينا كيف تطورت المباراة أمام فريق عظيم وقوي على الجانب الآخر".

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وأوضح "يجب فقط أن تنظر لأسماء الفرق التي تنافس لتعرف مدى قوة هذه البطولة. يجب أن نمنحها الأهمية لأنها جذابة، ومستواها يشبه مستوى اليورو".

وأكمل "اليوم كان يشبه فترة اليورو، ومن الرائع أن نتأهل بهذا الأداء".

وواصل "لدينا الوقت للتحضير للمباراة القادمة أمام فرنسا. سنبدأ العمل من الغد ونراقب لاعبينا وهذا هو الأهم، وستكون مباراة رائعة في نصف النهائي".

وعن لامين يامال الذي أهدر ركلة ترجيح إسبانيا قال: "ربما يكون محبطا الآن، ولكنه سعيد للغاية لأنه لعب مباراة رائعة ومنحنا ما كنا نحتاجه وسجل هدفا رائعا".

وأضاف "إنه يواصل التطور والنضج ويساهم كثيرا وأنا سعيد لأجله".

وسجل يامال الهدف الثالث في المباراة لإسبانيا، بينما أهدر ركلة الترجيح الرابعة.

وتأهل منتخب إسبانيا بركلات الترجيح على حساب هولندا، بعد التعادل ذهابا 2-2 وإيابا 3-3.

وتأهل منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا في نصف النهائي، بعد إقصاء كرواتيا بركلات الترجيح.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي في ألمانيا، والتي اكتسبت هذا الحق بعد إقصاء إيطاليا من ربع النهائي.

ألمانيا فازت ذهابا 2-1، وتعادلت 3-3 في الإياب، وهي الوحيدة التي حسمت تأهلها في الوقت الأصلي للإياب.

منافس ألمانيا سيكون منتخب البرتغال، الذي أكمل فوزه على الدنمارك بنتيجة 5-2 في الوقت الإضافي، بعد الخسارة ذهابا 1-0.

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا × البرتغال

4 يونيو - على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ

إسبانيا وفرنسا

5 يونيو - على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت

المباراة النهائية

8 يونيو - على ملعب أليانز أرينا

مباراة المركز الثالث

8 يونيو - على ملعب إم إتش بي أرينا

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