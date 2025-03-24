تقرير: أهلي جدة ينسحب من صفقة مدافع النصر.. والهلال يتصدر السباق

أوضحت جريدة عكاظ أن إدارة نادي أهلي جدة لا تنوي الاستمرار في مفاوضات ضم علي لاجامي مدافع النصر.

وينتهي تعاقد لاجامي مع النصر بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وذكر التقرير أن إدارة أهلي جدة قررت ذلك بسبب المبالغة في المطالبات المالية للاعب.

وأضاف التقرير أن نادي الهلال يتصدر السباق في مفاوضاته مع اللاعب، عقب تعثر المفاوضات بين علي لاجامي وناديه النصر.

وكانت جريدة الرياضية قد ذكرت أن لاجامي أمهل إدارة ناديه حتى الأسبوع المقبل من أجل حسم مصير بقائه في الفريق، أو مغادرته.

وأوضح التقرير أن لاجامي طلب من إدارة النصر نحو 72 مليون ريال مقابل التجديد لمدة 4 أعوام على أن يتسلم كل موسم 18 مليون ريال، الأمر الذي لم يتضح بعد موقف النادي تجاهه.

وأضاف التقرير أن لاجامي وصله عرض لمدة 3 مواسم من الهلال، كما أبدى أهلي جدة رغبة بالتعاقد معه.

ولعب المدافع السعودي، الذي حقق بطولتي كأس السوبر، وكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال مع النصر، 24 مباراة الموسم الجاري.

يذكر أن لاجامي انضم للنصر في 2020 بعقد مدته 5 مواسم.