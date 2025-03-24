بيدري عن مواجهة فرنسا: نحن إسبانيا ولا نخشى أحدا.. ويامال سيظهر ذلك مع الوقت

الإثنين، 24 مارس 2025 - 01:40

كتب : FilGoal

بيدري

رفض بيدري نجم وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا الاهتمام بهوية خصمه في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخب إسبانيا بركلات الترجيح على حساب هولندا، بعد التعادل ذهابا 2-2 وإيابا 3-3.

وقال بيدري في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "نحن إسبانيا ولا يجب أن نخشى أحدا".

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وأضاف "سنواجه أي خصم بكل قوة".

وتأهل منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا في نصف النهائي، بعد إقصاء كرواتيا بركلات الترجيح.

وعن لامين يامال قال بيدري: "لامين لاعب استثنائي، وأنا سعيد لأنه يملك حسا تهديفيا وسيظهره أكثر مع الوقت".

وسجل يامال الهدف الثالث في المباراة لإسبانيا.

وسجل بيدري ركلة إسبانيا السادسة التي حسمت تأهلها، بينما أهدر لامين يامال الركلة الرابعة.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي في ألمانيا، والتي اكتسبت هذا الحق بعد إقصاء إيطاليا من ربع النهائي.

ألمانيا فازت ذهابا 2-1، وتعادلت 3-3 في الإياب، وهي الوحيدة التي حسمت تأهلها في الوقت الأصلي للإياب.

منافس ألمانيا سيكون منتخب البرتغال، الذي أكمل فوزه على الدنمارك بنتيجة 5-2 في الوقت الإضافي، بعد الخسارة ذهابا 1-0.

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا × البرتغال

4 يونيو - على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ

إسبانيا وفرنسا

5 يونيو - على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت

المباراة النهائية

8 يونيو - على ملعب أليانز أرينا

مباراة المركز الثالث

8 يونيو - على ملعب إم إتش بي أرينا

بيدري إسبانيا فرنسا دوري الأمم الأوروبية
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