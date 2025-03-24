مبابي: كنا نثق في قدرتنا على التأهل.. ونملك حارس يصنع الفارق في ركلات الترجيح

الإثنين، 24 مارس 2025 - 01:34

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

شدد كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا على أن فريقه كان يتمتع بالثقة في الفوز على كرواتيا.

وفاز منتخب فرنسا على كرواتيا بركلات الترجيح وتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز كرواتيا على فرنسا بهدفين دون رد، وفي مباراة الإياب فازت فرنسا بنفس النتيجة لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

أخبار متعلقة:
لم تنصفهم هذه المرة.. فرنسا تكمل عودتها وسلاح الترجيح يسقط من يد كرواتيا التشكيل - رباعي في هجوم فرنسا.. ومودريتش يقود كرواتيا التشكيل - عودة مبابي بعد طول غياب في قيادة هجوم فرنسا أمام كرواتيا استبعاد تورام من قائمة فرنسا

وقال مبابي للصحفيين عقب المباراة: "نعلم أننا نملك حارس مرمى يصنع الفارق في ركلات الترجيح".

وتابع "كنا نعلم أننا سنتأهل وكنا بحاجة إلى مباراة كهذه لاستعادة دعم الجماهير لنا".

وأتم "الثأر من إسبانيا؟ كان ذلك في اليورو ولكن بالطبع هدفنا الوصول إلى النهائي، إنها مباريات نريد خوضها هناك لقب في الأفق لذا سنذهب بحثا عن محاولة الفوز والحصول على لقب جديد مع المنتخب".

وسيلعب منتخب فرنسا في نصف النهائي ضد إسبانيا.

وستقام مباريات المربع الذهبي للبطولة بشهر يونيو المقبل عقب نهاية الموسم في ألمانيا.

كيليان مبابي فرنسا كرواتيا
نرشح لكم
دي لا فوينتي: لا أحد يحب الفوز بلا معاناة.. وهذه حالة يامال الآن بيدري عن مواجهة فرنسا: نحن إسبانيا ولا نخشى أحدا.. ويامال سيظهر ذلك مع الوقت دوري الأمم الأوروبية - في ألمانيا.. تعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي الناري دوري الأمم الأوروبية - إنقاذ اللحظات الأخيرة.. بلجيكا تحطم حلم أوكرانيا بعد حسم مقاعد دوري الأمم.. اكتمال مجموعات أوروبا لتصفيات كأس العالم 2026 لم تنصفهم هذه المرة.. فرنسا تكمل عودتها وسلاح الترجيح يسقط من يد كرواتيا قمة الأهداف الـ 10.. إسبانيا تتدارك إهدار يامال وتقصي هولندا من ربع النهائي دوري الأمم الأوروبية - لأجل رونالدو.. ترينكاو يقود البرتغال إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
دي لا فوينتي: لا أحد يحب الفوز بلا معاناة.. وهذه حالة يامال الآن 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: أهلي جدة ينسحب من صفقة مدافع النصر.. والهلال يتصدر السباق 32 دقيقة | ميركاتو
بيدري عن مواجهة فرنسا: نحن إسبانيا ولا نخشى أحدا.. ويامال سيظهر ذلك مع الوقت 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
مبابي: كنا نثق في قدرتنا على التأهل.. ونملك حارس يصنع الفارق في ركلات الترجيح 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - في ألمانيا.. تعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي الناري 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - إنقاذ اللحظات الأخيرة.. بلجيكا تحطم حلم أوكرانيا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد حسم مقاعد دوري الأمم.. اكتمال مجموعات أوروبا لتصفيات كأس العالم 2026 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثانية للأحمر.. محمود ناجي حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي 57 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار