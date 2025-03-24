مبابي: كنا نثق في قدرتنا على التأهل.. ونملك حارس يصنع الفارق في ركلات الترجيح

شدد كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا على أن فريقه كان يتمتع بالثقة في الفوز على كرواتيا.

وفاز منتخب فرنسا على كرواتيا بركلات الترجيح وتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز كرواتيا على فرنسا بهدفين دون رد، وفي مباراة الإياب فازت فرنسا بنفس النتيجة لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وقال مبابي للصحفيين عقب المباراة: "نعلم أننا نملك حارس مرمى يصنع الفارق في ركلات الترجيح".

وتابع "كنا نعلم أننا سنتأهل وكنا بحاجة إلى مباراة كهذه لاستعادة دعم الجماهير لنا".

وأتم "الثأر من إسبانيا؟ كان ذلك في اليورو ولكن بالطبع هدفنا الوصول إلى النهائي، إنها مباريات نريد خوضها هناك لقب في الأفق لذا سنذهب بحثا عن محاولة الفوز والحصول على لقب جديد مع المنتخب".

وسيلعب منتخب فرنسا في نصف النهائي ضد إسبانيا.

وستقام مباريات المربع الذهبي للبطولة بشهر يونيو المقبل عقب نهاية الموسم في ألمانيا.