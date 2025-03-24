دوري الأمم الأوروبية - في ألمانيا.. تعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي الناري

الإثنين، 24 مارس 2025 - 01:33

كتب : FilGoal

كأس دوري الأمم الأوروبية

تحددت مواجهات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، بعد نهاية الدور ربع النهائي في توقف مارس الجاري.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي في ألمانيا، والتي اكتسبت هذا الحق بعد إقصاء إيطاليا من ربع النهائي.

ألمانيا فازت ذهابا 2-1، وتعادلت 3-3 في الإياب، وهي الوحيدة التي حسمت تأهلها في الوقت الأصلي للإياب.

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منافس ألمانيا سيكون منتخب البرتغال، الذي أكمل فوزه على الدنمارك بنتيجة 5-2 في الوقت الإضافي، بعد الخسارة ذهابا 1-0.

المباراة الأخرى ستشهد صداما بين طرفين تأهلا بركلات الترجيح، وهما إسبانيا على حساب هولندا، وفرنسا على حساب كرواتيا.

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا × البرتغال

4 يونيو - على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ

إسبانيا وفرنسا

5 يونيو - على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت

المباراة النهائية

8 يونيو - على ملعب أليانز أرينا

مباراة المركز الثالث

8 يونيو - على ملعب إم إتش بي أرينا

دوري الأمم الأوروبية فرنسا البرتغال ألمانيا إسبانيا
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