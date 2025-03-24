دوري الأمم الأوروبية - إنقاذ اللحظات الأخيرة.. بلجيكا تحطم حلم أوكرانيا

الإثنين، 24 مارس 2025 - 01:29

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - بلجيكا

تغلب منتخب بلجيكا على أوكرانيا بثلاثة أهداف دون رد في إياب ملحق التأهل والهبوط بين المستوى الأول والثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وكانت أوكرانيا قد حققت فوزا مفاجئا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الذهاب.

حتى الدقيقة 69، كانت أوكرانيا متأهلة باحتفاظها بالتعادل السلبي.

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ولكن في الدقيقة 70 سجل ماكسيم دي كويبر الهدف الأول بصناعة جيريمي دوكو.

وفي الدقيقة 75 سجل روميلو لوكاكو الهدف الثاني بعد تمريرة من كيفن دي بروين.

وأكمل لوكاكو العودة بنجاح بالهدف الثالث في الدقيقة 86 بعد تمريرة من هانس فاناكين.

وأقيمت منافسات الملحق بين المنتخبات أصحاب المركز الثالث في مجموعات المستوى الأول، وأصحاب المركز الثاني في مجموعات المستوى الثاني.

وتنافس من فرق المستوى الأول اسكتلندا وبلجيكا والمجر وصربيا، ضد أوكرانيا واليونان والنمسا وتركيا.

تأهلت تركيا واليونان من منتخبات المستوى الثاني، بهزيمة المجر واسكتلندا على الترتيب.

بينما احتفظت صربيا بموقعها على حساب النمسا.

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