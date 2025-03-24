بعد حسم مقاعد دوري الأمم.. اكتمال مجموعات أوروبا لتصفيات كأس العالم 2026

انتهت مرحلة ربع نهائي دوري أمم أوروبا بعد مباريات إياب مثيرة للغاية وصلت 3 منها لأشواط إضافية، وبالتالي تحددت مجموعات تصفيات كأس العالم 2026.

وتأهلت ألمانيا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا إلى نصف النهائي على حساب إيطاليا والدنمارك وكرواتيا وهولندا على الترتيب.

ويشهد مونديال 2026 زيادة عدد المنتخبات الأوروبية إلى 16 مقعدا، بعد زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48.

وتم تقسيم المنتخبات الأوروبية الـ54 إلى 12 مجموعة، تضم أول 6 مجموعات 4 فرق، فيما تضم المجموعات الـ6 الأخرى 5 فرق.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ترك 8 مقاعد شاغرة -محددة سلفا في انتظار نتائج دوري الأمم- لإكمال المجموعات بنهاية التوقف الدولي الجاري.

وإليكم المجموعات الأوروبية لتصفيات كأس العالم 2026 بشكلها النهائي

المجموعة الأولى: (ألمانيا) - سلوفاكيا - أيرلندا الشمالية - لوكسمبورج

المجموعة الثانية: سويسرا - السويد - سلوفينيا - كوسوفو

المجموعة الثالثة: (الدنمارك) - اليونان - أسكتلندا - بيلاروسيا

المجموعة الرابعة: (فرنسا) - أوكرانيا - أيسلندا - أذربيجان

المجموعة الخامسة: (إسبانيا) - تركيا - جورجيا - بلغاريا

المجموعة السادسة: (البرتغال) - المجر - جمهورية أيرلندا - أرمينيا

المجموعة السابعة: (هولندا) - بولندا - فنلندا - ليتوانيا - مالطا

المجموعة الثامنة: النمسا - رومانيا - البوسنة والهرسك - قبرص - سان مارينو

المجموعة التاسعة: (إيطاليا) - النرويج - الكيان الصهيوني - إستونيا - مولدوفا

المجموعة العاشرة: بلجيكا - ويلز - مقدونيا الشمالية - كازاخستان - ليشتنشتاين

المجموعة الحادية عشر: إنجلترا - صربيا - ألبانيا - لاتفيا - أندورا

المجموعة الثانية عشر: (كرواتيا) - التشيك - مونتينجرو - جزر الفارو - جبل طارق

وبدأت مرحلة المجموعات في مارس 2025 وتنتهي في نوفمبر 2025، حيث تتأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الـ12 مباشرة إلى كأس العالم.

وستتأهل الفرق الـ12 أصحاب الوصافة إلى جانب أفضل 4 منتخبات متصدرين لمجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024 - 2025 الذين لم يتأهلوا مباشرة إلى كأس العالم كأبطال للمجموعات أو دخلوا التصفيات بالفعل من خلال الوصافة، لتخوض تلك الفرق تصفيات في مارس 2026 لتحديد الـ4 فرق الباقي تأهلهم إلى كأس العالم.

وستبدأ منتخبات هولندا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك مشوار التصفيات من شهر يونيو المقبل.

فيما ستبدأ فرق ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال التصفيات بدءا من شهر سبتمبر المقبل، كون الرباعي المتأهل سيشارك في نصف نهائي ونهائي دوري الأمم الأوروبية في شهر يونيو المقبل.