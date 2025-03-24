الثانية للأحمر.. محمود ناجي حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي.

ويلتقي طلائع الجيش مع الأهلي اليوم الإثنين في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

وسيقود محمود ناجي المباراة كحكم ساحة ويعاونه كريم مهنا وطارق مصطفى، بينما يتواجد مبروك نبيل كحكم رابع.

ومن غرفة الفيديو سيقود محمد الشناوي المباراة ويعاونه مصطفى عطية.

وسبق لناجي قيادة مباراة واحدة للأهلي منذ بداية الموسم الحالي كانت ضد زد في الجولة الثانية من الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

بينما لم يقد ناجي أي مباراة منذ بداية الموسم لطلائع الجيش.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيخوض المباراة بعناصر مكونة من فريق مواليد 2005 بالإضافة إلى مصطفى مخلوف من الفريق الأول.

وكان الأهلي قد خسر في المباراة الأولى من إنبي بهدف دون رد، بينما تعادل طلائع الجيش مع فاركو بهدف لكل فريق.