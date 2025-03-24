بيسيرو يمنح الزمالك راحة 24 ساعة من التدريبات

الإثنين، 24 مارس 2025 - 01:06

كتب : FilGoal

بيسيرو - الزمالك ضد زد

قرر جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك منح لاعبي الفريق إجازة من المران لمدة 24 ساعة.

وخسر الزمالك من بتروجت بهدفين مقابل هدف على ملعب الكلية الحربية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

الهزيمة كانت هي الأولى لجوزيه بيسيرو في تدريب الزمالك بجميع البطولات منذ توليه قيادة الفريق.

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ومنح بيسيرو اللاعبين إجازة من المران اليوم الإثنين على أن يعود الفريق لخوض التدريبات يوم الثلاثاء على استاد حلمي زامورا.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز الرابع بالمجموعة، بينما ارتفع رصيد بتروجت للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وتقام المباراة تحت قيادة تحكيمية بطاقم تحكيم أجنبي بناء على طلب سيراميكا كليوباترا.

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