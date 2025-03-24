لم تنصفهم هذه المرة.. فرنسا تكمل عودتها وسلاح الترجيح يسقط من يد كرواتيا

أكمل منتخب فرنسا المتأهلين إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على كرواتيا بركلات الترجيح في إياب ربع النهائي.

وكان منتخب كرواتيا قد فاز ذهابا بهدفين دون رد.

فرنسا افتتحت التسجيل هذه المرة بهدف ميشيل أوليسيه من ركلة حرة في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 60 أتى فرانيو إيفانوفيتش بدلا من أنتي بوديمير.

على الجانب الآخر حل ديزير دوي بدلا من برادلي باركولا في الدقيقة 66.

واستمرت تبديلات كرواتيا بنزول ماريو باساليتش ومارتن باتورينا بدلا من إيفان بيريسيتش وأندري كراماريتش في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 80 عادلت فرنسا النتيجة الإجمالية بهدف عثمان ديمبيلي بعد تمريرة من أوليسيه.

هجمة منظمة للمنتخب الفرنسي تنتهي بهدف رائع لديمبيلي في شباك كرواتيا! ⚽🔥🇫🇷#دوري_الأمم_الأوروبية #فرنسا_كرواتيا pic.twitter.com/zPgMrHDKG3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025

وأتى كريستيان ياكيتش ونيكولا مورو بدلا من ماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش بعد الهدف مباشرة.

وفي الوقت الإضافي حل راندال كولو مواني بدلا من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 99.

وفي الدقيقة 106 أتى إدواردو كامافينجا بدلا من ميشيل أوليسيه، ومارين بونجراسيتش بدلا من يوشكو جفارديول على الناحية الأخرى.

فيما أتى وارين زاير إيمري بدلا من كواديو كونيه للإصابة في الدقيقة 111.

وفي ركلات الترجيح، أهدر مارتن باتورينا ركلة كرواتيا الأولى، ليسجل كيليان مبابي لفرنسا.

وسجل نيكولا مورو ركلة كرواتيا الثانية، فرد أوريليان تشواميني بالتسجيل.

الثالثة ضاعت على الطرفين، من فرانيو إيفانوفيتش لكرواتيا وجول كوندي لفرنسا.

وأتت الرابعة لكليهما، بواسطة ماريو باساليتش وراندال كولو مواني.

وسجل كريستيان ياكيتش خامسة كرواتيا، بينما أهدرت فرنسا فرصة الحسم بواسطة ثيو هيرنانديز.

السادسة أتت للطرفين بواسطة دوي كاليتا كار، وديزير دوي.

وأخيرا في السابعة، أهدر يوسيب ستاينيسيتش، وسجل دايو أوباميكانو للديوك.

وبذلك تضرب فرنسا موعدا ناريا مع إسبانيا في نصف النهائي، حيث تأهل الماتادور على حساب هولندا بركلات الترجيح أيضا.

على الجانب الآخر يصطدم منتخب ألمانيا الذي أقصى إيطاليا، مع البرتغال التي أطاحت بالدنمارك.