تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة سيراليون بتصفيات كأس العالم

خاض منتخب مصر مرانه استعدادا لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 على استاد القاهرة في نفس توقيت المباراة.

ويحل منتخب سيراليون ضيفا على الفراعنة ضمن الجولة السادسة من التصفيات يوم الثلاثاء.

وأدى المنتخب مرانه في التاسعة مساء الأحد وهو نفس توقيت اللقاء.

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات ثم جمل فنية وتقسيمة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 يوم الجمعة بالمغرب.

واستضاف المغرب المباراة لعدم أهلية ملاعب إثيوبيا لاستضافة مباريات تصفيات كأس العالم.

وسجل محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" ثنائية مصر في المباراة.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن كل من سيراليون وبوركينا فاسو.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع بـ6 نقاط، يليه إثيوبيا بـ3 نقاط، ثم جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.

video:1