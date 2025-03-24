"تابلت" ودخول يشبه NBA.. تحديثات فيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية 2025

الإثنين، 24 مارس 2025 - 00:59

كتب : FilGoal

مجسم كأس العالم للأندية

أوضح محمد ثابت المتحدث عن قطاع الكرة في الأهلي التحديثات الجديدة التي أعلنها فيفا بما يخص مباريات كأس العالم للأندية 2025.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ثابت عبر قناة الأهلي: "حضرنا ورشة عمل في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال يومي 17-18 مارس".

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وأضاف "مجموع جوائز البطولة مليار دولار، وفيفا لا يسعى لأي ربح والهدف توزيع جميع العوائد المالية على الأندية المشاركة، المباريات ستذاع مجانا على شبكة قنوات DAZN".

وأوضح "الجديد في البطولة وما يهم الجماهير، دخول اللاعبين لأرض الملعب لن يكون من النفق الموجود في منتصف الملعب بل سيكون من نفق في أقصى يمين الملعب وسيتم الهتاف باسم كل لاعب أثناء الدخول مثلما يحدث في NBA، وسيقف لاعبو الفريقين في مواجهة بعضهم البعض وليس بنفس الصف مثلما يحدث كالمعتاد".

وأكمل "فيفا أنشئ نظاما لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي للاعبين والأجهزة الفنية وإذا حدث أي شيء غير مسموح به أو تجاوزات سيتم إخطار فيفا لاتخاذ القرارات المناسبة وربما يصل الأمر لإجراءات قانونية أو غلق الصفحات المثيرة للجدل".

وأردف "سيتم توزيع هاتف لوحي (تابلت) لكل فريق من أجل استخدامه على دكة البدلاء لتحليل أداء لاعبي الفريق والخصم أُثناء اللقاء، وسيتاح عبره إجراء التغييرات ولن يكون عن طريق مراقب المباراة كما كان من قبل".

وأتم "سيتم إضافة علم الفريق والخصم بالإضافة ليوم المباراة في منتصف قمصان اللاعبين، بشكل رسمي خلال المباريات".

ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من البطولة ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

كأس العالم للأندية الأهلي
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