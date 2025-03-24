الزمالك يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شلبي وشيكابالا

الإثنين، 24 مارس 2025 - 00:50

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - شيكابالا - الزمالك - إنييمبا

أعلن محمد أسامة طبيب الفريق الأول بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة الثنائي مصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وخسر الزمالك من بتروجت بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الكلية الحربية في الجولة الثالث من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال المباراة مما اضطر الجهاز الفني لاستبداله.

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وقال أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي: "شيكابالا تعرض للإصابة بكدمة في الركبة، بينما التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى شلبي هو كدمة في الساق".

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز الرابع للمجموعة، بينما ارتفع رصيد بتروجت للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في مباراته المقبلة بنصف نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل 28 مارس.

وتقام المباراة بإدارة طاقم تحكيم أجنبي بناء على طلب سيراميكا كليوباترا.

مصطفى شلبي شيكابالا الدوري المصري
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