قمة الأهداف الـ 10.. إسبانيا تتدارك إهدار يامال وتقصي هولندا من ربع النهائي

بعد 10 أهداف في المباراتين، تأهل منتخب إسبانيا بركلات الترجيح على حساب هولندا، بعد التعادل 3-3 في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكان الذهاب قد انتهى بنتيجة 2-2 في هولندا، بينما تقدمت إسبانيا 3 مرات في الإياب، ليرد الطواحين فيهم جميعا بالتعادل.

البداية أتت في الدقيقة 8 بهدف ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 11 سجل أويارزابال مجددا ولكن الراية أوقفت الاحتفال.

واسترد منتخب هولندا التعادل بركلة جزاء أخرى سجلها ممفيس ديباي في الدقيقة 53.

ممفيس ديباي يعيد هولندا إلى المباراة بتسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء! ⚽🔥#دوري_الأمم_الأوروبية #إسبانيا_هولندا pic.twitter.com/hp0gAGHhYQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025

وفي الدقيقة 67 سجل أويارزابال الهدف الثاني بعد تمريرة من نيكو ويليامز.

وأتى فيران توريس بدلا من ميكيل أويارزابال في الدقيقة 69.

على الجانب الآخر حل نوا لانج ودونيل مالين وتشافي سيمونز بدلا من كودي جاكبو ولوتشاريل جيرترويدا وجاستن كلويفرت في الدقيقة 78.

وأدرك إيان ماتسين التعادل بصناعة سيمونز بعد دقيقة من نزوله، في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 84 أتى بيدري وميكيل ميرينو بدلا من داني أولمو وفابيان رويز.

في الوقت الإضافي بيدرو بورو بدلا من أوسكار مينجويزا في الدقيقة 94.

على الجانب الآخر برايان بروبي بدلا من ممفيس ديباي في الدقيقة 101.

وفي الدقيقة 103 سجل لامين يامال بتسديدة رائعة بعد تمريرة من ديان هويسين.

مع انطلاق الشوط الثاني الإضافي حل كينيث تايلور بدلا من فرينكي دي يونج، بينما أتى أليكس جارسيا بدلا من مارتن زوبيمندي.

وفي الدقيقة 109 أدرك تشافي سيمونز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

🔥 تشافي سيمونز يسجل من ركلة جزاء ويعيد هولندا إلى المباراة#دوري_الأمم_الأوروبية #إسبانيا_هولندا pic.twitter.com/xze0P0Vpa9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025

وحل تيون كوبماينرز بدلا من تيجاني رينديرز في الدقيقة 110، وفي النهاية احتكم الطرفان لركلات الترجيح.

الركلات من الأولى للخامسة سجلها المنتخبين، حيث سجل فيرجيل فان دايك وتيون كوبماينرز وتشافي سيمونز وكينيث تايلور لهولندا، بينما سجل ميكيل ميرينو وفيران توريس وأليكس جارسيا وأليكس بايينا لإسبانيا.

الركلة الرابعة فقط أهدرها الطرفين، حيث أهدر نوا لانج لهولندا، وأهدر لامين يامال لإسبانيا.

الركلة الهولندية السادسة أهدرها دونيل مالين، بينما سجل بيدري ركلة إسبانيا ليحسم تأهلها.

بذلك تلحق إسبانيا بمنتخب ألمانيا الوحيد الذي حسم تأهله في الوقت الأصلي، والبرتغال الذي حسمه في الوقت الإضافي.

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