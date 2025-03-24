شكوك حول مشاركة كانسيلو في الدربي أمام النصر

تحوم الشكوك حول قدرة البرتغالي جواو كانسيلو مدافع الهلال على المشاركة في مباراة الدربي ضد النصر.

ويستعد الهلال لملاقاة النصر يوم 4 أبريل المقبل، على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن كانسيلو قطع 60% من فترة العلاج والتأهيل، التي يقضيها حاليًا في عيادة النادي.

وأوضح التقرير أن الصورة لا تبدو واضحة بشأن جاهزية كانسيلو من عدمها، قبل مواجهة الدربي المرتقبة.

وأشار التقرير إلى أن لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، لا يزال يعالج إصابة العضلة الخلفية للفخذ، على أن تتضح الصورة بشكل كامل مع نهاية الأسبوع الجاري حول إمكانية حضوره في الدربي من عدمه.

وتعرض كانسيلو للإصابة خلال خسارة فريقه أمام أهلي جدة يوم 28 فبراير الماضي، ضمن الجولة الـ23 من الدوري.

لعب كانسيلو مع الهلال هذا الموسم في 31 مباراة في مختلف المسابقات.

وسجل البرتغالي هدفين، وصنع 11 هدفا، ونال 7 بطاقات صفراء.