شكوك حول مشاركة كانسيلو في الدربي أمام النصر

الإثنين، 24 مارس 2025 - 00:39

كتب : FilGoal

كانسيلو - الهلال ضد اتحاد جدة

تحوم الشكوك حول قدرة البرتغالي جواو كانسيلو مدافع الهلال على المشاركة في مباراة الدربي ضد النصر.

ويستعد الهلال لملاقاة النصر يوم 4 أبريل المقبل، على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن كانسيلو قطع 60% من فترة العلاج والتأهيل، التي يقضيها حاليًا في عيادة النادي.

أخبار متعلقة:
الرياضية: النصر لن يشارك في كأس العالم للأندية بدلا من ليون تحديد منافس النني في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.. وموعد المباراة الرياضية: مصر تستضيف البطولة العربية للأندية الأبطال صيف 2025 موسوعة جينيس تكرم كريستيانو رونالدو

وأوضح التقرير أن الصورة لا تبدو واضحة بشأن جاهزية كانسيلو من عدمها، قبل مواجهة الدربي المرتقبة.

وأشار التقرير إلى أن لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، لا يزال يعالج إصابة العضلة الخلفية للفخذ، على أن تتضح الصورة بشكل كامل مع نهاية الأسبوع الجاري حول إمكانية حضوره في الدربي من عدمه.

وتعرض كانسيلو للإصابة خلال خسارة فريقه أمام أهلي جدة يوم 28 فبراير الماضي، ضمن الجولة الـ23 من الدوري.

لعب كانسيلو مع الهلال هذا الموسم في 31 مباراة في مختلف المسابقات.

وسجل البرتغالي هدفين، وصنع 11 هدفا، ونال 7 بطاقات صفراء.

جواو كانسيلو النصر الهلال
نرشح لكم
الرياضية: النصر لن يشارك في كأس العالم للأندية بدلا من ليون الرياضية: مدافع النصر يطلب 72 مليون ريال مقابل التجديد الرياضية: فاتح تريم يرفض إقامة معسكر خاص لمواجهة اتحاد جدة في الكأس صحيفة اليوم: العدد يرتفع إلى 10.. غيابات بالجملة عن منتخب السعودية أمام اليابان بينتو: هناك تحامل ضد الدوري السعودي.. ومواجهة البرازيل ضد الأرجنتين حلم أي طفل تقرير: عودة ميتروفيتش لتدريبات الهلال وموقفه من مواجهة النصر عبد الله الخيبري يقترب من العودة لتدريبات النصر استبعاد سعود عبد الحميد من معسكر السعودية بعد إصابته
أخر الأخبار
دي لا فوينتي: لا أحد يحب الفوز بلا معاناة.. وهذه حالة يامال الآن 6 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: أهلي جدة ينسحب من صفقة مدافع النصر.. والهلال يتصدر السباق 6 ساعة | ميركاتو
بيدري عن مواجهة فرنسا: نحن إسبانيا ولا نخشى أحدا.. ويامال سيظهر ذلك مع الوقت 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي: كنا نثق في قدرتنا على التأهل.. ونملك حارس يصنع الفارق في ركلات الترجيح 6 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - في ألمانيا.. تعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي الناري 6 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - إنقاذ اللحظات الأخيرة.. بلجيكا تحطم حلم أوكرانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد حسم مقاعد دوري الأمم.. اكتمال مجموعات أوروبا لتصفيات كأس العالم 2026 6 ساعة | الكرة الأوروبية
الثانية للأحمر.. محمود ناجي حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي 6 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار