دوري الأمم الأوروبية - لأجل رونالدو.. ترينكاو يقود البرتغال إلى نصف النهائي

الإثنين، 24 مارس 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

بعد 7 أهداف وإثارة امتدت إلى الوقت الإضافي، تغلب منتخب البرتغال على ضيفه الدنمارك بخمسة أهداف مقابل هدفين في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكانت الدنمارك قد فازت ذهابا بهدف دون رد سجله راسموس هويلوند، وقلد احتفال كريستيانو رونالدو الشهير أمامه في تلك الليلة.

رونالدو اعتبر ذلك احتراما وليس شماتة كما أوضح هويلوند بنفسه، ولكنه في الوقت ذاته توعد بأن يريهم احتفاله بنفسه.

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البداية شهدت حصول البرتغال على ركلة جزاء بعد سقوط كريستيانو رونالدو إثر تدخل من باتريك دورجو.

ولكن في الدقيقة 6 سدد رونالدو الركلة وتصدى لها كاسبر شمايكل.

وتقدمت البرتغال بهدف عكسي سجله يواكيم أندرسن من ركنية.

وحاول رونالدو مجددا بهدف ثانٍ في الدقيقة 45، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 56 أدرك راسموس كريستنسن التعادل بعد عرضية كريستيان إريكسن.

وحل ديوجو جوتا بدلا من رافاييل لياو في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 65 أتى أندرياس سكوف أولسن بدلا من ياسبر ليندستروم.

وأخيرا حقق رونالدو وعده، وسجل الثاني في الدقيقة 72 من متابعة لتسديدة برونو فيرنانديز العائدة من شمايكل، ليحتفل كما قال.

وأجرى منتخب الدنمارك تبديلا مزدوجا بنزول ميكا بيريث وفيكتور كريستيانسن بدلا من راسموس هويلوند وجوستاف إيزاكسن.

ولكن سريعا أعاد كريستيان إريكسن التعادل بعد تمريرة من باتريك دورجو في الدقيقة 76.

على الجانب الآخر حل فرانسيسكو ترينكاو ونيلسون سيميدو بدلا من فرانسيسكو كونسيساو وديوجو دالوت في الدقيقة 81.

بينما أجرى منتخب الدنمارك تبديلين جديدين في الدقيقة 83 بنزول مورتن فروندروب وفيكتور فروهولد بدلا من كريستيان إريكسن وكريستيان نورجارد.

وسريعا سجل ترينكاو ثالث الأهداف ليقود البرتغال إلى الوقت الإضافي، بعد تمريرة من نونو مينديش في الدقيقة 86.

ولكن قبل نهاية الوقت الأصلي، خرج كريستيانو رونالدو اضطراريا بعد شعوره بألم، ليأتي جونكالو راموس بدلا منه.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي، سجل ترينكاو الرابع ليضمن تأهل البرتغال من متابعة لتسديدة راموس العائدة من شمايكل.

وحل كونراد هاردر بدلا من باتريك دورجو في الدقيقة 97.

بينما أتى روبن نيفيز بدلا من فيتينيا في الدقيقة 99.

وفي الدقيقة 105 سجل ديوجو جوتا بعد مراوغة شمايكل ولكن التسلل ألغى الهدف.

وأخيرا سجل جونكالو راموس الخامس بعد تمريرة من ديوجو جوتا في الدقيقة 115.

بذلك تتأهل البرتغال إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية برفقة ألمانيا الوحيدة التي حسمت تأهلها في الوقت الأصلي.

وتلعب البرتغال ضد ألمانيا، بينما تلتقي إسبانيا مع فرنسا في نصف النهائي.

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