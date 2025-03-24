الرياضية: النصر لن يشارك في كأس العالم للأندية بدلا من ليون

الإثنين، 24 مارس 2025 - 00:21

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر - الأخدود

لن يشارك النصر السعودي في كأس العالم للأندية بدلا من كلوب ليون المكسيكي، كما أشيع مؤخرا، وذلك وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

يوم السبت، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قراره باستبعاد كلوب ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025، بسبب ازدواج ملكيته مع نادي باتشوكا المكسيكي أيضا، بالمخالفة للوائح المنظمة للبطولة.

ونقلت الرياضية عن مصدر بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "من المستبعد استدعاء النصر أو أي فريق سعودي آخر بديلًا عن ليون المكسيكي في كأس العالم للأندية، بسبب التصنيف وكذلك لاكتمال مقاعد آسيا الأربعة في البطولة".

أخبار متعلقة:
تحديد منافس النني في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.. وموعد المباراة الرياضية: مصر تستضيف البطولة العربية للأندية الأبطال صيف 2025 موسوعة جينيس تكرم كريستيانو رونالدو الرياضية: مدافع النصر يطلب 72 مليون ريال مقابل التجديد

كما أنّ لائحة البطولة تحظر مشاركة فريقين أو أكثر من بلد واحد إلا في حالة التتويج قاريا بين عامي 2021 و2024، والسعودية لها ممثل وهو الهلال، لذا لا يمكن مخالفة اللائحة، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن فيفا سيحدد بديل ليون في غضون 10 أيام، لينضم إلى المجموعة الرابعة برفقة تشيلسي الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي، والترجي التونسي.

وكان نادي ألاخويلينسي الكوستاريكي قد قرر اتخاذ إجراء قانوني أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وأراد النادي الكوستاريكي الفائز بالدوري المحلي 30 مرة، تطبيق القاعدة التي تحظر على الأندية التي تنتمي لنفس المالك التواجد معا في البطولة العالمية.

ألاخويلينسي هو الفريق الأعلى تصنيف في منطقة أمريكا الوسطى، ولهذا يطالب بالمشاركة بدلا من أحد الثنائي ليون وباتشوكا.

ويملك اتحاد كونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى" 4 مقاعد في كأس العالم الأندية، حصل عليهم سياتل ساوندرز الأمريكي، والثلاثي المكسيكي مونتيري وليون وباتشوكا.

بينما يشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي ممثلا عن البلد المضيف بعد فوزه بدرع المشجعين.

النصر ليون كأس العالم للأندية
نرشح لكم
شكوك حول مشاركة كانسيلو في الدربي أمام النصر الرياضية: مدافع النصر يطلب 72 مليون ريال مقابل التجديد الرياضية: فاتح تريم يرفض إقامة معسكر خاص لمواجهة اتحاد جدة في الكأس صحيفة اليوم: العدد يرتفع إلى 10.. غيابات بالجملة عن منتخب السعودية أمام اليابان بينتو: هناك تحامل ضد الدوري السعودي.. ومواجهة البرازيل ضد الأرجنتين حلم أي طفل تقرير: عودة ميتروفيتش لتدريبات الهلال وموقفه من مواجهة النصر عبد الله الخيبري يقترب من العودة لتدريبات النصر استبعاد سعود عبد الحميد من معسكر السعودية بعد إصابته
أخر الأخبار
دي لا فوينتي: لا أحد يحب الفوز بلا معاناة.. وهذه حالة يامال الآن 6 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: أهلي جدة ينسحب من صفقة مدافع النصر.. والهلال يتصدر السباق 6 ساعة | ميركاتو
بيدري عن مواجهة فرنسا: نحن إسبانيا ولا نخشى أحدا.. ويامال سيظهر ذلك مع الوقت 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي: كنا نثق في قدرتنا على التأهل.. ونملك حارس يصنع الفارق في ركلات الترجيح 6 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - في ألمانيا.. تعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي الناري 6 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - إنقاذ اللحظات الأخيرة.. بلجيكا تحطم حلم أوكرانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد حسم مقاعد دوري الأمم.. اكتمال مجموعات أوروبا لتصفيات كأس العالم 2026 6 ساعة | الكرة الأوروبية
الثانية للأحمر.. محمود ناجي حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي 6 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار