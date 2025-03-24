الرياضية: النصر لن يشارك في كأس العالم للأندية بدلا من ليون

لن يشارك النصر السعودي في كأس العالم للأندية بدلا من كلوب ليون المكسيكي، كما أشيع مؤخرا، وذلك وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

يوم السبت، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قراره باستبعاد كلوب ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025، بسبب ازدواج ملكيته مع نادي باتشوكا المكسيكي أيضا، بالمخالفة للوائح المنظمة للبطولة.

ونقلت الرياضية عن مصدر بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "من المستبعد استدعاء النصر أو أي فريق سعودي آخر بديلًا عن ليون المكسيكي في كأس العالم للأندية، بسبب التصنيف وكذلك لاكتمال مقاعد آسيا الأربعة في البطولة".

كما أنّ لائحة البطولة تحظر مشاركة فريقين أو أكثر من بلد واحد إلا في حالة التتويج قاريا بين عامي 2021 و2024، والسعودية لها ممثل وهو الهلال، لذا لا يمكن مخالفة اللائحة، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن فيفا سيحدد بديل ليون في غضون 10 أيام، لينضم إلى المجموعة الرابعة برفقة تشيلسي الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي، والترجي التونسي.

وكان نادي ألاخويلينسي الكوستاريكي قد قرر اتخاذ إجراء قانوني أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وأراد النادي الكوستاريكي الفائز بالدوري المحلي 30 مرة، تطبيق القاعدة التي تحظر على الأندية التي تنتمي لنفس المالك التواجد معا في البطولة العالمية.

ألاخويلينسي هو الفريق الأعلى تصنيف في منطقة أمريكا الوسطى، ولهذا يطالب بالمشاركة بدلا من أحد الثنائي ليون وباتشوكا.

ويملك اتحاد كونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى" 4 مقاعد في كأس العالم الأندية، حصل عليهم سياتل ساوندرز الأمريكي، والثلاثي المكسيكي مونتيري وليون وباتشوكا.

بينما يشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي ممثلا عن البلد المضيف بعد فوزه بدرع المشجعين.