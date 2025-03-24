كأس مصر – موعد مباراة الزمالك في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

الإثنين، 24 مارس 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا - الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمعهما في دور نصف النهائي من كأس مصر.

وخسر الزمالك من بتروجت بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أخبار متعلقة:
الهزيمة الأولى لـ بيسيرو.. بتروجت يفوز على الزمالك ويتصدر المجموعة بكأس عاصمة مصر ناصر ماهر يهدر ركلة جزاء لأول مرة بقميص الزمالك تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي أمام بتروجت في كأس العاصمة تشكيل بتروجت – بامبا يقود الهجوم أمام الزمالك في كأس العاصمة

وعلى الجانب الآخر فاز سيراميكا كليوباترا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ربع النهائي.

وتقام المباراة تحت قيادة طاقم تحكيم أجنبي بناء على طلب سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

تقام المباراة يوم 28 مارس المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة ونصف مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.

الزمالك سيراميكا كليوباترا كأس مصر
نرشح لكم
الثانية للأحمر.. محمود ناجي حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي بيسيرو يمنح الزمالك راحة 24 ساعة من التدريبات الزمالك يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شلبي وشيكابالا خبر في الجول - الأهلي يواجه طلائع الجيش في كأس العاصمة بفريق الشباب الهزيمة الأولى لـ بيسيرو.. بتروجت يفوز على الزمالك ويتصدر المجموعة بكأس عاصمة مصر كأس العاصمة – الحرس يتأهل لربع النهائي أمام الاتحاد.. وتعادل مثير بين الإسماعيلي وبيراميدز الرياضية: مصر تستضيف البطولة العربية للأندية الأبطال صيف 2025 ناصر ماهر يهدر ركلة جزاء لأول مرة بقميص الزمالك
أخر الأخبار
دي لا فوينتي: لا أحد يحب الفوز بلا معاناة.. وهذه حالة يامال الآن ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: أهلي جدة ينسحب من صفقة مدافع النصر.. والهلال يتصدر السباق ساعة | ميركاتو
بيدري عن مواجهة فرنسا: نحن إسبانيا ولا نخشى أحدا.. ويامال سيظهر ذلك مع الوقت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي: كنا نثق في قدرتنا على التأهل.. ونملك حارس يصنع الفارق في ركلات الترجيح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - في ألمانيا.. تعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي الناري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - إنقاذ اللحظات الأخيرة.. بلجيكا تحطم حلم أوكرانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد حسم مقاعد دوري الأمم.. اكتمال مجموعات أوروبا لتصفيات كأس العالم 2026 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الثانية للأحمر.. محمود ناجي حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار