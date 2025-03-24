كأس مصر – موعد مباراة الزمالك في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمعهما في دور نصف النهائي من كأس مصر.

وخسر الزمالك من بتروجت بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الجانب الآخر فاز سيراميكا كليوباترا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ربع النهائي.

وتقام المباراة تحت قيادة طاقم تحكيم أجنبي بناء على طلب سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

تقام المباراة يوم 28 مارس المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة ونصف مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.