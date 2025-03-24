خبر في الجول - الأهلي يواجه طلائع الجيش في كأس العاصمة بفريق الشباب

الإثنين، 24 مارس 2025 - 00:11

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر - علي معلول

استقر الأهلي على خوض مواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر بفريق شباب مواليد 2005.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قرر الدفع بالشباب بالإضافة لمصطفى مخلوف حارس الفريق الأول.

ويخوض مصطفى مخلوف مرانا في ملعب التتش بمقر الأهلي استعدادا لمباراة الغد في كأس عاصمة مصر.

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ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش غدا الإثنين في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر لحساب المجموعة الثالثة.

وتعد تلك آخر مباراة للأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في الأول من أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني بالتساوي مع فاركو برصيد نقطة لكل فريق.

فيما يتذيل الأهلي الترتيب بدون رصيد بعد الهزيمة أمام الفريق البترولي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي طلائع الجيش مع الأهلي يوم الإثنين المقبل 24 مارس 2025.

ويستضيف ملعب الكلية الحربية أحداث اللقاء الذي سيبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة من أجل الوصول لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف نهائي المسابقة بنظام الذهاب والإياب.

فيما سيقام النهائي يوم 14 يونيو المقبل ولم يتحدد الملعب المستضيف له بعد.

الأهلي طلائع الجيش كأس عاصمة مصر
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