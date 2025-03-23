دوري الأمم الأوروبية - عودة متأخرة.. كيميتش يواصل قهر إيطاليا ويقود ألمانيا للمربع الذهبي

الأحد، 23 مارس 2025 - 23:49

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش - ألمانيا

تأهل منتخب ألمانيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بالتعادل مع إيطاليا في إياب ربع النهائي بنتيجة 3-3.

وكان منتخب ألمانيا قد فاز ذهابا بنتيجة 2-1، وصنع جوشوا كيميتش هدفي المانشافت.

كيميتش في هذه المباراة أكمل مساهماته إلى 5، ليساهم في كل أهداف ألمانيا أمام إيطاليا، حيث سجل الهدف الأول وصنع الثاني والثالث.

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البداية أتت بركلة جزاء لمنتخب ألمانيا، إثر سقوط تيم كلايندينست بعد شد من أليساندرو بونجورنو، ليسجل منها كيميتش الهدف الأول في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 36 سجل جمال موسيالا الهدف الثاني من ركنية أرسلها كيميتش سريعا، على طريقة هدف ديفوك أوريجي الشهير أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2019.

وسجل تيم كلايندينست الهدف الثالث برأسية بعد عرضية من كيميتش في الدقيقة 45.

3-0 في الشوط الأول أنهت الأمور مبكرا بشكل عملي، ولكن في الشوط الثاني فعل الطليان ما لم يكن متوقعا.

وحل ماتيو بوليتانو ودافيدي فراتيسي بدلا من فيديريكو جاتي ودانييل مالديني مع انطلاق الشوط.

وفي الدقيقة 50 بدأت رحلة تقليص الفارق بهدف من مويس كين.

وأتى نديم أميري وكريم أديمي وباسكال جروس بدلا من ليون جوريتسكا وليروي ساني وأنجيلو ستيلر في الدقيقة 63.

على الجانب الآخر حل جياكومو راسبادوري بدلا من ساندرو تونالي في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 69 سجل كين مجددا بعد تمريرة من راسبادوري فور نزوله.

وطالب الأزوري بركلة جزاء بعد سقوط دي لورينزو في التحام مع شلوتربيك في الدقيقة 73، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو رفض الحكم احتسابها.

وحل روبرت أندريتش بدلا من جمال موسيالا، ويان بيسيك بدلا من أنطونيو روديجير في الدقيقة 77.

على الجانب الآخر أتى لورينزو لوكا وماتيا زاكاني بدلا من مويس كين وصامويل ريتشي في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 95 تحصل المنتخب الإيطالي على ركلة جزاء إثر لمسة يد على ماكسميليان ميتلشتات، ليسجل منها راسبادوري الهدف الثالث.

تعادل لم يكن كافيا لإيطاليا، ليتأهل الألمان إلى نصف النهائي، لملاقاة البرتغال التي تأهلت لاحقا في الوقت الإضافي.

على الجانب الآخر تأهل إسبانيا وفرنسا لملاقاة بعضهما البعض، بركلات الترجيح على حساب هولندا وكرواتيا على الترتيب.

ألمانيا دوري الأمم الأوروبية إيطاليا
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