تحديد منافس النني في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.. وموعد المباراة

تأهل فريق شباب الأهلي لنهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية ليصطدم بفريق الجزيرة الذي يضم محمد النني في نهائي المسابقة.

وتغلب شباب الأهلي على الشارقة في نصف النهائي بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فقد تعادلا 2-2 في الإياب يوم الأحد، بعدما فاز شباب الأهلي 3-1 في الذهاب.

وبذلك سيلعب شباب الأهلي ضد الجزيرة الذي تأهل للنهائي على حساب الوصل.

إلى ذلك، أعلنت رابطة المحترفين عن إقامة نهائي المسابقة بين شباب الأهلي والجزيرة يوم 19 إبريل المقبل.

وصعد شباب الأهلي لنهائي البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، بينما حرم الشارقة من التأهل للنهائي للمرة الثالثة.

فيما يحمل الجزيرة لقب البطولة مرة وحيدة جاءت في 2010، وخسر فرصة التتويج في مناسبتين في عامي 2013 و2014.