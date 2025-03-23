تحديد منافس النني في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.. وموعد المباراة

الأحد، 23 مارس 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة - دبا الحصن

تأهل فريق شباب الأهلي لنهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية ليصطدم بفريق الجزيرة الذي يضم محمد النني في نهائي المسابقة.

وتغلب شباب الأهلي على الشارقة في نصف النهائي بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فقد تعادلا 2-2 في الإياب يوم الأحد، بعدما فاز شباب الأهلي 3-1 في الذهاب.

أخبار متعلقة:
الرياضية: مصر تستضيف البطولة العربية للأندية الأبطال صيف 2025 المغرب يشترط شهادة السلامة العقلية لبعض المشجعين لحضور أمم إفريقيا تصفيات كأس العالم - إقامة مباراة فلسطين والعراق في الأردن كأس العاصمة – الحرس يتأهل لربع النهائي أمام الاتحاد.. وتعادل مثير بين الإسماعيلي وبيراميدز

وبذلك سيلعب شباب الأهلي ضد الجزيرة الذي تأهل للنهائي على حساب الوصل.

إلى ذلك، أعلنت رابطة المحترفين عن إقامة نهائي المسابقة بين شباب الأهلي والجزيرة يوم 19 إبريل المقبل.

وصعد شباب الأهلي لنهائي البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، بينما حرم الشارقة من التأهل للنهائي للمرة الثالثة.

فيما يحمل الجزيرة لقب البطولة مرة وحيدة جاءت في 2010، وخسر فرصة التتويج في مناسبتين في عامي 2013 و2014.

محمد النني الجزيرة شباب الأهلي
نرشح لكم
ذو الأصول المصرية.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد تعاقد لاعبه الشاب ريان أبو الناي أسطورة ليفربول: صلاح مرشح للكرة الذهبية لكن دوري الأبطال سيحدد الفائز بها هارجريفز: صلاح المرشح الأبرز للكرة الذهبية.. لكن رافينيا ينافسه بقوة النني: المشاركة كمدافع؟ ألعب في أي مركز مع الجزيرة كأس الرابطة الإماراتية - النني "المدافع" يقود الجزيرة للنهائي بفوز شاق على الوصل أورنيستين: ليفربول متفائل بتجديد عقد صلاح كاراجر: صلاح لا يحصل على المساعدة.. وليفربول بحاجة للتعاقد مع مهاجمين بجانبه "ستظل الأفضل في العالم".. رسالة تريزيجيه إلى صلاح بعد خسارة كأس الرابطة
أخر الأخبار
رينار: حصلنا على ما أردناه من مواجهة اليابان.. ولا يزال لدينا الفرصة للتأهل المباشر دقيقة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم - فرصة للعراق.. الأردن يتعادل مع كوريا الجنوبية 22 دقيقة | آسيا
سبورت: برشلونة يعمل على تجديد عقد فليك.. وموقف الألماني 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - السعودية تعود بنقطة صعبة من اليابان 48 دقيقة | سعودي في الجول
راديو كاتالونيا: كوبارسي مستبعد عمليا من مواجهة أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
تقرير إنجليزي: تغيير في اسم باتريك دورجو لأسباب دينية وتراثية ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: استمرار إصابة "معذب" برشلونة.. وموقفه من المشاركة مع أوساسونا في المباراة ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: بتكلفة مليار يورو.. باريس سان جيرمان يستعد لبناء ملعبه الخاص 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض