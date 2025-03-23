الهزيمة الأولى لـ بيسيرو.. بتروجت يفوز على الزمالك ويتصدر المجموعة بكأس عاصمة مصر

الأحد، 23 مارس 2025 - 23:45

كتب : FilGoal

الزمالك ضد بتروجت

حقق بتروجت الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد الكلية الحربية بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

سجل ثنائية بتروجت في المباراة كل من أحمد فاروق ومحمد توفيق، بنيما أحرز ناصر ماهر هدف الزمالك.

الفوز رفع رصيد بتروجت للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما توقف رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

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الهزيمة كانت هي الأولى لجوزيه بيسيرو كمدرب للزمالك في جميع البطولات منذ تولي تدريب الفريق.

التشكيل

بدأ الزمالك المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وأحمد عبد الرحيم "إيشو".

أحداث المباراة

الزمالك حصل على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة السادسة بعد عركلة ناصر ماصر.

ناصر أهدر ركلة الجزاء بنفسه بعد تألق من عمر صلاح.

وأهدر ناصر ماهر أول ركلة جزاء يسددها بقميص الزمالك.

وفي الدقيقة 19 احتسب الحكم ركلة جزاء لبتروجت ولكنه ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو لاعتبارها غير متعمدة.

في الشوط الثاني تقدم بتروجت في الدقيقة 56 عن طريق توفيق محمد بتسديدة رائعة.

وتعادل الزمالك عن طريق ناصر ماهر برأسية مستغلا عرضية من مصطفى الزناري.

وأهدر مصطفى شلبي انفرادا بالمرمى في الدقيقة 75 بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر.

وكاد البديل سيدي نداي أن يسجل من أول لمسة بقميص الزمالك ولكن عمر صلاح تألق في التصدي.

وسجل بتروجت هدفا قاتلا عن طريق أحمد فاروق في الدقيقة 90 بعد انفراد بمرمى محمد صبحي.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة في كأس عاصمة مصر ضد مودرن سبورت يوم الأحد 6 إبريل المقبل.

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