كأس العاصمة – الحرس يتأهل لربع النهائي أمام الاتحاد.. وتعادل مثير بين الإسماعيلي وبيراميدز

انفرد حرس الحدود بصدارة المجموعة الرابعة من كأس عاصمة مصر بالفوز على الاتحاد السكندري 1-0، مستفيدا من تعادل بيراميدز مع الإسماعيلي 2-2.

وسجل عبد الرحمن جودة هدف فوز الحرس في استاد الإسكندرية.

فيما سجل لبيراميدز كل من دودو الجباس ومروان حمدي فيما سجل للإسماعيلي كل من مروان حمدي وعبد الرحمن الدح.

وخسر الاتحاد في ظهور مجدي عبد العاطي الفني الأول، بينما واصل الإسماعيلي نتائجه الإيجابية تحت قيادة تامر مصطفى بفوز وتعادل.

وحجز حرس الحدود بطاقة التأهل لربع النهائي بالعلامة الكاملة بانتصارين، ويأتي بيراميدز خلفه برصيد 4 نقاط، والإسماعيلي في المركز الثالث برصيد نقطة ويتذيل الاتحاد الترتيب بدون نقاط وانتهت آماله في التأهل.

الإسماعيلي × بيراميدز

في استاد الإسماعيلية، رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للدراويش بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 20.

وتألق أحمد عادل في التصدي لفرصة أوباما بعد عرضية متقنة من عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 25.

وقبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول مرر عبد الرحمن مجدي كرة طولية لطارق علاء الذي توغل من الجهة اليمنى وأرسل عرضية لدودو الجباس أودعها في الشباك برأسية.

من رأسية متقنة.. دودو الجباس يسجل الهدف الأول لفريق بيراميدز في مرمى الإسماعيلي (الإسماعيلي 0- 1 بيراميدز) pic.twitter.com/DCo1Fgy7iS — ON Sport (@ONTimeSports) March 23, 2025

وفي الشوط الثاني تألق أحمد عادل في التصدي لرأسية علي جبر في الدقيقة 51.

وطالب لاعبو الإسماعيلي بالحصول على ركلة جزاء لصالح مروان حمدي بعد تعرضه للعرقلة من علي جبر، وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسابها الحكم في الدقيقة 53.

وانبرى مروان حمدي للركلة وسددها على يسار إكرامي الذي غالطته الكرة وسكنت الشباك في الدقيقة 55.

من ركلة جزاء.. مروان حمدي يسجل هدف التعادل لفريق الإسماعيلي (الإسماعيلي 1- 1 بيراميدز) pic.twitter.com/QQtLrQbnq7 — ON Sport (@ONTimeSports) March 23, 2025

وتقدم بيراميدز في النتيجة مجددا عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 77 بعد تلقي تمريرة طولية من وليد الكرتي وأودعها في الشباك بلمسة رائعة.

بعد أسيست رائع.. مروان حمدي يسجل الهدف الثاني لفريق بيراميدز في مرمى الإسماعيلي (الإسماعيلي 1- 2 بيراميدز) pic.twitter.com/aWnpgBkiKl — ON Sport (@ONTimeSports) March 23, 2025

وفي الدقيقة 88 سدد عبد الرحمن الدح كرة قوية سكنت الشباك معلنة تعادل الدراويش وخطف نقطة مثيرة.

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رأسية مميزة وتسديدة صاروخية.. أهداف مباراة (الإسماعيلي 2- 2 بيراميدز) في #كأس_عاصمة_مصر pic.twitter.com/Am5TVFwJFL — ON Sport (@ONTimeSports) March 23, 2025

الاتحاد × حرس الحدود

تألق محمد سيحا حارس الحرس مبكرا في التصدي لتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ الدفاع في الدقيقة الأولى.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه محمد فاروق بعد تدخل قوي في منتصف الملعب مع لاعب الاتحاد في الدقيقة 20 لكن بعد مطالعة تقنية الفيديو تراجع عن قراره واكتفى بالبطاقة الصفراء.

في الشوط الثاني حاول لاعبو الاتحاد السكندري تهديد مرمى سيحا لكن الحارس كان في الموعد.

وقبل 6 دقائق على النهاية سجل عبد الرحمن جودة كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك زعيم الثغر.

هدف أهدى حرس الحدود صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

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