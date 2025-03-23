كأس العاصمة – الحرس يتأهل لربع النهائي أمام الاتحاد.. وتعادل مثير بين الإسماعيلي وبيراميدز

الأحد، 23 مارس 2025 - 23:40

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

انفرد حرس الحدود بصدارة المجموعة الرابعة من كأس عاصمة مصر بالفوز على الاتحاد السكندري 1-0، مستفيدا من تعادل بيراميدز مع الإسماعيلي 2-2.

وسجل عبد الرحمن جودة هدف فوز الحرس في استاد الإسكندرية.

فيما سجل لبيراميدز كل من دودو الجباس ومروان حمدي فيما سجل للإسماعيلي كل من مروان حمدي وعبد الرحمن الدح.

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وخسر الاتحاد في ظهور مجدي عبد العاطي الفني الأول، بينما واصل الإسماعيلي نتائجه الإيجابية تحت قيادة تامر مصطفى بفوز وتعادل.

وحجز حرس الحدود بطاقة التأهل لربع النهائي بالعلامة الكاملة بانتصارين، ويأتي بيراميدز خلفه برصيد 4 نقاط، والإسماعيلي في المركز الثالث برصيد نقطة ويتذيل الاتحاد الترتيب بدون نقاط وانتهت آماله في التأهل.

الإسماعيلي × بيراميدز

في استاد الإسماعيلية، رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للدراويش بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 20.

وتألق أحمد عادل في التصدي لفرصة أوباما بعد عرضية متقنة من عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 25.

وقبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول مرر عبد الرحمن مجدي كرة طولية لطارق علاء الذي توغل من الجهة اليمنى وأرسل عرضية لدودو الجباس أودعها في الشباك برأسية.

وفي الشوط الثاني تألق أحمد عادل في التصدي لرأسية علي جبر في الدقيقة 51.

وطالب لاعبو الإسماعيلي بالحصول على ركلة جزاء لصالح مروان حمدي بعد تعرضه للعرقلة من علي جبر، وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسابها الحكم في الدقيقة 53.

وانبرى مروان حمدي للركلة وسددها على يسار إكرامي الذي غالطته الكرة وسكنت الشباك في الدقيقة 55.

وتقدم بيراميدز في النتيجة مجددا عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 77 بعد تلقي تمريرة طولية من وليد الكرتي وأودعها في الشباك بلمسة رائعة.

وفي الدقيقة 88 سدد عبد الرحمن الدح كرة قوية سكنت الشباك معلنة تعادل الدراويش وخطف نقطة مثيرة.

الاتحاد × حرس الحدود

تألق محمد سيحا حارس الحرس مبكرا في التصدي لتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ الدفاع في الدقيقة الأولى.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه محمد فاروق بعد تدخل قوي في منتصف الملعب مع لاعب الاتحاد في الدقيقة 20 لكن بعد مطالعة تقنية الفيديو تراجع عن قراره واكتفى بالبطاقة الصفراء.

في الشوط الثاني حاول لاعبو الاتحاد السكندري تهديد مرمى سيحا لكن الحارس كان في الموعد.

وقبل 6 دقائق على النهاية سجل عبد الرحمن جودة كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك زعيم الثغر.

هدف أهدى حرس الحدود صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

كأس عاصمة مصر الإسماعيلي الاتحاد بيراميدز حرس الحدود
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