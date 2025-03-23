الرياضية: مصر تستضيف البطولة العربية للأندية الأبطال صيف 2025

الأحد، 23 مارس 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على استضافة النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية الأبطال 2025.

وأوضح التقرير أنه من المقرر إقامة البطولة بمصر في الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس المقبلين.

وأضاف التقرير أن الاتحاد العربي لكرة القدم اختار هذا الموعد بسبب مشاركة بعض الفرق العربية في كأس العالم للأندية 2025 وهي الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي.

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وأفاد التقرير أن البطولة ستضم 25 فريقًا، على أن تلعب التصفيات الأولية في القاهرة، بمشاركة أندية من 6 دول، وهي جيبوتي، الصومال، جزر القمر، السودان، موريتانيا، واليمن، وذلك من أجل اكتمال عقد الفرق الـ16 في دور المجموعات.

ويهدف الاتحاد العربي للعبة إلى مشاركة أندية الأهلي والزمالك وفريق ثالث من مصر سيتم اختياره لاحقًا، والنصر حامل لقب النسخة الماضية، والهلال، وأهلي جدة، واتحاد جدة من السعودية.

كما يسعى خلال الفترة المقبلة للتفاوض مع القنوات الناقلة ورعاة البطولة.

يذكر أن النصر تُوِّج بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بفوزه أمام غريمه التقليدي الهلال 2ـ1 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب مدينة الملك فهد.

البطولة العربية للأندية الأبطال البطولة العربية مصر
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