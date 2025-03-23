دوري الأمم الأوروبية - جولر يسجل في فوز تركيا.. صربيا تحمي موقعها واليونان تقلب الطاولة

الأحد، 23 مارس 2025 - 22:32

كتب : FilGoal

أردا جولر - تركيا وجورجيا - يورو 2024

تغلبت تركيا على المجر بثلاثة أهداف دون رد في إياب ملحق التأهل والهبوط بين المستوى الأول والثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وتقام منافسات الملحق بين المنتخبات أصحاب المركز الثالث في مجموعات المستوى الأول، وأصحاب المركز الثاني في مجموعات المستوى الثاني.

ويتنافس من فرق المستوى الأول اسكتلندا وبلجيكا والمجر وصربيا، ضد أوكرانيا واليونان والنمسا وتركيا.

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سجل هاكان تشالهان أوجلو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 39 أضاف أردا جولر لاعب ريال مدريد الهدف الثاني.

وسجل عبد الكريم بارداكشي الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وكانت تركيا قد فازت ذهابا بنتيجة 3-1، لتتأهل إلى المستوى الأول بمجموع المباراتين 6-1، بينما هبط منتخب المجر إلى المستوى الثاني.ـ

في المنافسات ذاتها حسمت صربيا بقاءها في المستوى الأول بالفوز على النمسا 2-0.

سجل نيمانيا ماكسيموفيتش الهدف الأول في الدقيقة 56.

وتأزم وضع النمسا ببطاقة حمراء مباشرة تلقاها جيرنوت تراونر في الدقيقة 68.

وسجل دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الهدف الثاني ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل في الدقيقة 74.

بعدها شارك دافيد ألابا مدافع ريال مدريد مع النمسا بدلا من فلوريان جريليتش.

وأخيرا بصناعة لوكا يوفيتش، سجل فلاهوفيتش الهدف الثاني الصحيح في الدقيقة 90.

الذهاب كان قد انتهى بالتعادل 1-1، وبذلك تمكن من الحفاظ على موقعه في المستوى الأول، وبقي منتخب النمسا في المستوى الثاني.

فيما قلب منتخب اليونان الطاولة على مضيفه اسكتلندا وهزمه 3-0.

سجل ثلاثية اليونان يوانيس كونستانتيلياس وكاريستاس كونستانتينوس وكريستوس تزوليس، في الدقائق 20 و42 و46 على الترتيب.

وكان منتخب اسكتلندا قد فاز ذهابا 1-0، ولكن الخسارة قادته إلى المستوى الثاني، بينما تأهل منتخب اليونان للمستوى الأول.

تأهل فريقان من المستوى الثاني إلى الأول وهبط مثلهما، بينما حافظ منتخب صربيا فقط على موقعه، قبل الموقعة الأخيرة بين بلجيكا وأوكرانيا.

أوكرانيا فاجأت الجميع بالفوز ذهابا 3-1، ولا تزال مباراة الإياب جارية.

أردا جولر تركيا دوري الأمم الأوروبية اليونان
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