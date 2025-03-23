موسوعة جينيس تكرم كريستيانو رونالدو

الأحد، 23 مارس 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

كرمت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال قبل انطلاق مباراة برازيل أوروبا ضد الدنمارك.

ويشارك رونالدو كأساسي في مباراة إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتم تكريم كريستيانو كأكثر لاعب حقق انتصارات مع منتخب بلاده برصيد 132 فوزا.

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وذلك في الفترة من أغسطس 2003 حتى نوفمبر 2024.

وأهدر الدون ركلة جزاء في الدقائق الأولى من اللقاء.

وكان منتخب الدنمارك قد فاز بلقاء الذهاب بهدف دون مقابل.

ووصل رونالدو لمباراته الدولية رقم 219 وعزز رقمه كعميد لاعبي العالم.

ويتواجد رونالدو في صدارة القائمة، ويليه الكويتي بدر المطوع برصيد 196 مباراة ثم الماليزي سوه تشين آن بـ195 مباراة دولية.

ويقترب ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين من الرقمين السابقين، إذ لعب 191 مباراة دولية.

ويليه الكرواتي لوكا مودريتش برصيد 185 مباراة دولية.

كريستيانو رونالدو البرتغال
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