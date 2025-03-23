موسوعة جينيس تكرم كريستيانو رونالدو

كرمت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال قبل انطلاق مباراة برازيل أوروبا ضد الدنمارك.

ويشارك رونالدو كأساسي في مباراة إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتم تكريم كريستيانو كأكثر لاعب حقق انتصارات مع منتخب بلاده برصيد 132 فوزا.

وذلك في الفترة من أغسطس 2003 حتى نوفمبر 2024.

Cristiano Ronaldo and world records go hand-in-hand 🐐 The Portuguese legend receives his Guinness World Record for the most wins in an international career (132). Watch the #NationsLeague on Optus Sport. pic.twitter.com/PHlF2IdBvh — Optus Sport (@OptusSport) March 23, 2025

وأهدر الدون ركلة جزاء في الدقائق الأولى من اللقاء.

وكان منتخب الدنمارك قد فاز بلقاء الذهاب بهدف دون مقابل.

شمايكل يتصدى لتسديدة كريستيانو رونالدو ويمنعه من تسجيل ركلة الجزاء 🥅🧤#دوري_الأمم_الأوروبية #البرتغال_الدنمارك pic.twitter.com/hYc97r3V5P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025

ووصل رونالدو لمباراته الدولية رقم 219 وعزز رقمه كعميد لاعبي العالم.

ويتواجد رونالدو في صدارة القائمة، ويليه الكويتي بدر المطوع برصيد 196 مباراة ثم الماليزي سوه تشين آن بـ195 مباراة دولية.

ويقترب ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين من الرقمين السابقين، إذ لعب 191 مباراة دولية.

ويليه الكرواتي لوكا مودريتش برصيد 185 مباراة دولية.