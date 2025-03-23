ناصر ماهر يهدر ركلة جزاء لأول مرة بقميص الزمالك
الأحد، 23 مارس 2025 - 22:06
كتب : FilGoal
أهدر ناصر ماهر ركلة جزاء لأول مرة بقميص نادي الزمالك.
ويلتقي الزمالك حاليا مع بتروجت في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.
وأهدر ناصر ماهر ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة حصل عليها بنفسه.
ركلة الجزاء كانت هي الأولى التي يسددها بقميص الزمالك منذ الانضمام للفريق في الموسم الماضي.
وبشكل عام خلال مسيرته سدد ناصر ماهر 7 ركلات جزاء أهدر منهم ثلاثة وسجل أربعة.
وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الأولى مع الجونة بهدف لكل فريق.
الركلة كانت هي السابعة للزمالك خلال الموسم الحالي إذ سجل عبد الله السعيد من قبل مرتين وسجل أحمد مصطفى "زيزو" ركلتين وأهدر واحدة.
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