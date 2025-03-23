مياشر دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (2)-(2) هولندا.. جووووول التعادل
الأحد، 23 مارس 2025 - 21:41
كتب : FilGoal
يلتقي منتخب إسبانيا مع ضيفه هولندا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 في هولندا.
---
ق 79 جوووول التعادل من إيان ماتسين بصناعة سيمونز
ق 78 نوا لانج ودونيل مالين وتشافي سيمونز بدلا من كودي جاكبو ولوتشاريل جيرترويدا وجاستن كلويفرت
ق 69 فيران توريس بدلا من ميكيل أويارزابال
ق 53 جوووول ركلة جزاء أخرى تعيد النتيجة للتعادل بقدم ممفيس ديباي
ق 11 جووول ولكن الراية وتسلل على أويارزابال
ق 8 جووووول أول.. ميكيل أويارزابال يسجل من علامة الجزاء
بداية المباراة
نرشح لكم
سبورت: وافق فليك.. برشلونة يحسم قراره بشأن صفقة الصيف الأولى دوري الأمم الأوروبية - جولر يسجل في فوز تركيا.. صربيا تحمي موقعها واليونان تقلب الطاولة موسوعة جينيس تكرم كريستيانو رونالدو مباشر دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (3)-(2) إيطاليا.. لا ركلة جزاء مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (2)-(0) كرواتيا.. جوووول العودة مباشر دوري الأمم الأوروبية - البرتغال (3)-(2) الدنمارك.. جووووول ترينكاو منتخب بلجيكا يوضح سبب غياب كورتوا أمام أوكرانيا التشكيل - رباعي في هجوم فرنسا.. ومودريتش يقود كرواتيا