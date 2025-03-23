انتهت في دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (3)-(3) هولندا.. الماتادور يواصل الدفاع

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:41

كتب : FilGoal

ميكيل أويارزابال - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

يلتقي منتخب إسبانيا مع ضيفه هولندا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 في هولندا.

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ق 110 تيون كوبماينرز بدلا من تيجاني رينديرز

ق 109 جوووول تشافي سيمونز يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق 106 أليكس جارسيا بدلا من مارتن زوبيمندي

ق 106 كينيث تايلور بدلا من فرينكي دي يونج

ق 103 جووووول لامين يامال يسجل بتسديدة رائعة بعد تمريرة من ديان هويسين

ق 101 برايان بروبي بدلا من ممفيس ديباي

ق 94 بيدرو بورو بدلا من أوسكار مينجويزا

إلى الوقت الإضافي

ق 84 بيدري وميكيل ميرينو بدلا من داني أولمو وفابيان رويز

ق 79 جوووول التعادل من إيان ماتسين بصناعة سيمونز

ق 78 نوا لانج ودونيل مالين وتشافي سيمونز بدلا من كودي جاكبو ولوتشاريل جيرترويدا وجاستن كلويفرت

ق 69 فيران توريس بدلا من ميكيل أويارزابال

ق 67 جوووول الثاني من أويارزابال

ق 53 جوووول ركلة جزاء أخرى تعيد النتيجة للتعادل بقدم ممفيس ديباي

ق 11 جووول ولكن الراية وتسلل على أويارزابال

ق 8 جووووول أول.. ميكيل أويارزابال يسجل من علامة الجزاء

بداية المباراة

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